To je znatelný posun, protože státní podnik dříve avizoval, že se bude snažit objekty prodat v elektronické aukci. Proti tomu se ohradil jablonecký magistrát. Radnice se totiž obávala, že by z budov mohly vzniknout ubytovny. Zvláště ta v Kokoníně k tomu svými parametry doslova vybízí. „Prostě nechceme, aby vznikl nový Neptun,“ vysvětlil primátor Jablonce Miloš Vele. Poukázal tak na nechvalně známou ubytovnu nedaleko centra města. S jejími obyvateli má problémy radnice, strážníci i policisté.

Mezi městem a Českou poštou nyní probíhají další jednání o prodeji budov. „Cítíme vstřícnost, ladíme ale nejasnosti kolem podmínek nákupu,“ poznamenal Vele. Česká pošta totiž prodej objektu v Kokoníně podmínila připojením kupce, tedy města, k projektu Pošta Partner Plus.

To se však městu příliš nelíbí. Odhad ročních nákladů na provoz jedné přepážky totiž přesahuje 1,5 milionu korun, přičemž výnosy jsou odhadnuté na 60 tisíc.

Česká pošta by zajistila vybavení, zaškolení pracovníků a datové připojení. Provozovatel, v tomto případě město, by pak platil zaměstnance, pronájem místa a zálohy na energie. Jablonečtí zastupitelé nakonec návrh smetli ze stolu.

Lidem ze sídliště pošta chybí

Obyvatelé z okolí zrušených poboček s postupem státního podniku nadále nesouhlasí. Nelíbí se jim, že zdejší pobočky zrušil. Hned vedle pošty je zastávka MHD. „Kdo byl trochu dál, přijel autobusem, chodilo sem celé sídliště. Nebývaly tady nějak dlouhé fronty, ale myslím, že lidí chodilo dost,“ popsala místní obyvatelka a důchodkyně Hana Zaschová.

Když nyní potřebuje něco poslat, musí dojet až na hlavní poštu do centra města. „Vždyť to tady je veliký obvod, chodilo sem hodně lidí. Tohle sídliště je staré, bydlí tu hodně seniorů. A jak se pomalu složení obměňuje, tak i maminek s dětmi. Pro někoho je problém cestovat do centra,“ povzdechla si její kamarádka.

Magistrát uvažuje, že by ve zdejší pobočce mohl vzniknout nízkoprahový klub pro děti a mladistvé. V této části města podobné zařízení chybí. „Budeme na to hledat peníze i prostory, chceme mít místo, kam budou moci děti docházet, aby netrávily čas na ulici. Myslím, že objekt bývalé pošty by byl vyhovující,“ poznamenala náměstkyně hejtmana Jana Hamplová.

Ani s tím ale místní moc nesouhlasí. „Myslím si, že to není vhodné místo. Nedaleko je škola, kde je živo i odpoledne, protože tam mají děti kroužky. Měla tady zůstat pošta,“ poznamenala další z procházejících seniorek Ladislava.

V Jablonci nad Nisou zrušil státní podnik Česká pošta dvě pobočky, v Libereckém kraji jich zaniklo 13, v celé republice pak celkem 300. Vybrané pobočky od 1. července 2023 skončily v krajském městě, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Turnově a Rokytnici nad Jizerou.

Pošta argumentovala tím, že zájem o tradiční poštovní služby klesá, snížením počtu poboček i propuštěním části zaměstnanců chce zmírnit svou ztrátu. Parametry pro redukci stanovil Český telekomunikační úřad. Konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD. Jedním z hlavních parametrů je dostupnost poboček, která je nově tři kilometry.