Bývalá dětská nemocnice v Bezručově ulici má po letech šanci. Město připravuje projekt dostupného a udržitelného bydlení. Vzniknout by tu mohlo 23 bytů, pozemek navíc vybízí ke stavbě dalšího bytového domu.

Patovou situaci, ve které se rozsáhlá budova ocitla v novém tisíciletí, kdy sloužila a dosud slouží pro cvičení bezpečnostních složek, by mohla vyřešit dotační výzva na přípravu projektů dostupného a udržitelného bydlení , kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Město Jablonec nad Nisou tedy předložilo žádost o dotaci. Žádat je možné o dotaci v objemu půl až 10 milionů korun, přičemž dotace je ve výši 100 procent bez DPH. Pro Liberecký kraj je alokovaná částka 10 milionů korun. Podmínkou je, aby všechny aktivity proběhly nejpozději do 1. června 2026, realizace projektu musí být ukončená do 10 let.

„V rámci přípravy koncepce bytové politiky jsme sestavili tabulku všech bytových záměrů a vhodných nevyužitých objektů. Dlouhodobě prázdná budova bývalé dětské nemocnice leží v atraktivní rezidenční části města, a proto zpracovala kancelář architektury města ověřovací objemovou studii, na základě níž jsme se rozhodli pro přípravu přestavby na dostupné bydlení,“ poznamenal náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.Nicméně, předmětem žádosti o dotaci jsou nyní prostředky na architektonickou soutěž, studii a dokumentaci pro stavební povolení.

Dětská nemocnice v Jablonci nad Nisou Dětská nemocnice v Jablonci nad Nisou Kde stojí: Jablonec nad Nisou, ul. Petra Bezruče 43

Jablonec nad Nisou, ul. Petra Bezruče 43 Kdy a kým byla postavena: Postaveno v roce 1931 dle návrhu architekta Josefa Ulbricha

Postaveno v roce 1931 dle návrhu architekta Josefa Ulbricha Kdy a jakou zažila největší slávu: Největší slávu zažil dům coby porodnice ve 30. až 60. letech minulého století

Největší slávu zažil dům coby porodnice ve 30. až 60. letech minulého století Odkdy a proč chátrá: Od roku 1998 prázdná, dodnes se nenašlo využití budovy

Výsledkem by mělo být 23 nových bytů dostupného nájemního bydlení včetně sociálního, přičemž předpokládaná cena přestavby je 162 milionů korun. Na dotační podporu přípravy projektových dokumentací naváže následně podpora samotné výstavby, kterou by Jablonec rád využil i pro řadu dalších objektů, vyžadujících celkovou rekonstrukci.Jablonec dlouhodobě trpí nedostatkem dostupného a sociálního nájemního bydlení. Plánovaná přestavba bývalé dětské nemocnice by měla přispět k řešení tohoto problému. Objekt bude přizpůsobený pro různé skupiny obyvatel, jako jsou senioři, osoby s potřebou sociální práce, ZTP rodiny, mladí do 35 let a další dle podmínek výzvy.