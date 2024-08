Zhruba sedm desítek jabloneckých podnikatelů připojilo své podpisy pod takzvanou hromadnou připomínku proti zvýšení daně z nemovitosti. Místní koeficient pro výpočet daně z 0 na 2 schválilo 20. června jablonecké zastupitelstvo. Svůj nesouhlas dali najevo prostřednictvím odevzdané hromadné připomínky na jablonecký magistrát.

Proč my? Proč ne obří areály?

„Zvýšení na stočtyřicet procent stávající pokládáme v kontextu nedávného zákonného zvýšení ve vládním daňovém balíčku na 180 procent, za bezprecedentně prudké s neúměrně negativními dopady na obyvatele a podnikatele,“ poznamenal předkladatel připomínky, známý jablonecký podnikatel Jaromír Schubert.

Místní podnikatelé požadují, aby byly více zdaněny velké nadnárodní společnosti, respektive jejich průmyslové areály na periferii města a naopak, v širším centru města koeficient nenavyšovat. „Vytýkáme představitelům města naprostou absenci komunikace vůči občanům, daňovým poplatníkům z řad podnikatelů a firem,“ stojí dále v připomínce.

Podnikatelům vadí i to, že zastupitelé nepřihlédli ke stanovisku finančního výboru města, který toto navýšení nedoporučil nebo že vedení radnice chce koeficient navýšit přesto, že je hospodaření města ve velkém přebytku.

PŘÍKLAD NAVÝŠENÍ: Truhlářství o velikosti 200 m2 Daň z nemovitosti v roce 2023 : 2 000 Kč

: 2 000 Kč Daň z nemovitosti v roce 2024 : 3 600 Kč

: 3 600 Kč Daň z nemovitosti v roce 2025: 7 200 Kč

Mimořádné zastupitelstvo

Podnikatelé navrhli, aby se nejpozději začátkem září sešli zastupitelé na mimořádném zasedání, které by mohlo plánovanou vyhlášku přepracovat k jejich větší spokojenosti. Do 1. října totiž musí být znění vyhlášky odesláno na ministerstvo financí.

Od letošního ledna platí novela zákona o dani z nemovitých věcí, jejímž prostřednictvím Ministerstvo financí zvýšilo sazby o 80 procent a zároveň s úplatností od 1. 1. 2025 zrušilo možnost snížit základní koeficient podle velikosti obce.

Jablonečtí zastupitelé odsouhlasili obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientu pro obec. Nově tak bude od roku 2025 platit koeficient stanovený zákonem ve výši 3,5 a místní koeficient ve výši 2.

„Daň z nemovitosti není daní za majetek, ale měla by být spíše chápaná jako poplatek za služby, které majitelé domů po městu požadují – komunikace a jejich úklid, veřejné osvětlení, školky a školy a podobně,“ sdělil primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele.

Jablonec nad Nisou dlouhá léta nechával místní koeficient na nejnižší hodnotě. „Jenže tehdy magistrát každoročně disponoval desítkami milionů z hazardu. Po jeho zákazu a zdražování prací, materiálů nebo služeb to je velký tlak na ekonomiku města. Proto zvýšení koeficientu daně z nemovitosti,“ doplnil Vele.

Opozice: není to fér

Naopak opozice iniciativu podnikatelů podporuje. Zastupitelé za hnutí ANO budou usilovat o svolání mimořádného zastupitelstva, aby došlo k projednání petice a případné revokaci červnového usnesení včas.

„Vůči jabloneckým podnikatelům zvýšení daně z nemovitosti není fér. Když se podíváte například do centra Jablonce, na všechny ty prázdné výlohy, myslím si, že vedení města není v situaci, kdy by jim po všech těch krizích, které stále doznívají, mělo házet další klacky pod nohy. Týká se to samozřejmě i běžných občanů, kteří navýšení daně od nového roku také pocítí, pokud ještě nedojde ke změně,“ zdůraznil zastupitel za hnutí ANO Milan Kouřil.

K uvedené změně by mohlo dojít, pokud primátor města Miloš Vele z ODS svolá mimořádné jednání zastupitelstva nejdéle do 10. září 2024. Na zastupitelstvu by došlo k projednání petice a ideálně i revokaci červnového usnesení o zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně. „V takovém případě by se ještě daly stihnout všechny zákonné lhůty zejména vůči Ministerstvu financí. Uděláme maximum pro to, aby bylo mimořádné jednání zastupitelstva svoláno a daň byla podnikatelům i občanům opět snížena,“ dodal Milan Kouřil.

„Je to celé strašný paradox. Jablonec opakovaně vítězí v anketě Město pro byznys nad ostatními městy v kraji a ve vedení má ODS, která byla vždy spíše pro podnikatelsky zaměřená. Ve spolupráci se Starosty pro Liberecký kraj, Společně pro Jablonec a Piráty však dělá kroky, které jdou proti zájmům Jablonce. Podnikatelé přeci platí daně, zaměstnávají lidi, oživují město, to místo nich radši vysázíme stromy?,“ podivil se další opoziční zastupitel Milan Kroupa.

