Podle podnikatelů by to znamenalo, že daň z nemovitosti povyroste od příštího roku o 140 procent. „To pokládáme v kontextu nedávného zákonného zvýšení ve vládním daňovém balíčku na 180 procent, za bezprecedentně prudké s neúměrně negativními dopady na obyvatele a podnikatele,“ poznamenal předkladatel připomínky, známý jablonecký podnikatel Jaromír Schubert.

Místní podnikatelé požadují, aby byly více zdaněny velké nadnárodní společnosti, respektive jejich průmyslové areály na periferii města a naopak, v širším centru města koeficient nenavyšovat. „Vytýkáme představitelům města naprostou absenci komunikace vůči občanům, daňovým poplatníkům z řad podnikatelů a firem,“ stojí dále v připomínce.

Podnikatelům vadí i to, že zastupitelé nepřihlédli ke stanovisku finančního výboru města, který toto navýšení nedoporučil nebo že vedení radnice chce koeficient navýšit přesto, že je hospodaření města ve velkém přebytku.

Vedení města se hájí tím, že v předchozích letech přišla městská kasa o jednu výraznou složku. „Magistrát každoročně disponoval desítkami milionů z hazardu. Po jeho zákazu a zdražování prací, materiálů nebo služeb to je velký tlak na ekonomiku města. Proto zvýšení koeficientu daně z nemovitosti,“ doplnil Vele.

Za místní podnikatele se postavili komunální politici z ANO 2011. „Vůči jabloneckým podnikatelům zvýšení daně z nemovitosti není fér. Když se podíváte například do centra Jablonce, na všechny ty prázdné výlohy, myslím si, že vedení města není v situaci, kdy by jim po všech těch krizích, které stále doznívají, mělo házet další klacky pod nohy. Týká se to samozřejmě i běžných občanů, kteří navýšení daně od nového roku také pocítí, pokud ještě nedojde ke změně,“ zdůraznil zastupitel za hnutí ANO Milan Kouřil.

Data ČTK

V Jablonci, který je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji, měli od roku 2015 vyhláškou nastavený jen základní koeficient podle velikosti obce na 2,5, město tak mělo ze statutárních měst nejnižší daně z nemovitosti, ročně vybíralo kolem 21 milionů korun. Už letos daň a příjmy z ní s novelou, která souvisí s úsporným balíčkem vlády, vzrostla na 36 milionů korun. V příštím roce se ještě zákonem zvýší koeficient podle velikosti města na 3,5, a Jablonec tak získá do městské kasy dalších zhruba sedm milionů, dohromady tak 43 milionů korun.

Zastupitelstvo k tomu ale vyhláškou v červnu přidalo ještě místní koeficient 2, kterým se celá daň vlastníkům nemovitostí zdvojnásobí. Příjem do rozpočtu města by se tak měl zvýšit z letošních 36 milionů na 86 milionů korun. Pro majitele nemovitostí pro podnikání se daň s novou vyhláškou zvýší příští rok na dvojnásobek. Majitel rodinného domu o zastavěné ploše 100 metrů čtverečních s pozemkem, který loni na dani platil 752 korun a letos 1337 korun, by ale měl zaplatit příští rok s novou vyhláškou 3654 korun, to je 2,7 krát víc.

Mohlo by vás zajímat: To musíte vidět. Jablonecký pediatr ukazuje, jak pomáháme dětem při smrkání