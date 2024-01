Jaroslav Tůma vlastní menší domek na předměstí Jablonce. „Podle mých propočtů zaplatím nějakých patnáct stovek, což je navýšení asi o šest set. Není to moc, ale stejně se mi nelíbí, jak stát nařizuje, co všechno máme platit. Naštěstí tyhle peníze zůstanou v Jablonci, tak snad nám opraví nějaké silnice,“ popsal Tůma.

Zatímco minulý rok zaplatili jablonečtí majitelé bytů o celkové ploše 100 metrů čtverečních jen 610 korun, letos to bude 1 068, tedy o cca 450 korun více.

Například v sousedním Liberci, se započítáním všech koeficientů, je to ale bezmála trojnásobek. Dané to je hned dvojicí koeficientů násobící základ daně. Prvním je koeficient zohledňující velikost obce. Jablonec nad Nisou jej má stanoven na 2,5, Liberec na 3,5. Takzvaný místní koeficient má okresní město stanovené již několik let na násobku 1, krajské na násobku 2.

Ostatně, Jablonec nad Nisou je jediné velké město Libereckého kraje, kde uplatňují v místní vyhlášce nejnižší násobek. S násobkem dvou musí počítat majitelé nemovitostí i v České Lípě a Semilech. Paradoxně tak v Semilech zaplatí majitelé nemovitostí více než v Jablonci nad Nisou, a to i když koeficient zohledňující velikost obce je na 1,6 násobku.

Jak si vypočítat daň z nemovitosti v Jablonci nad Nisou? ROK 2024 modelový příklad pro byt 50 m2 v Jablonci 1. Byt 100 m2 v bytovém domě

2. Základ daně: 50 x 1,22 = 61 m2

3. Sazba daně: 3,50 Kč/m2 x koeficient podle počtu obyvatel (Jablonec nad Nisou má koeficient 2,5) 2,5 = 8,75 Kč/m2

4. Daň = 61 x 8,75 = 534 Kč

5. Doplnění o místní koeficient: Jablonec má 1

6. 534 x 1 = 534 Kč

7. Celková daň po úpravě místním koeficientem v roce 2024: 534,- Kč (pro srovnání v Liberci to je 1 495) Byt v Jablonci nad Nisou 80 m2: 854 Kč (pro srovnání v Liberci to je 2391)

Rodinný dům v Jablonci s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 m2 - 1495 Kč (pro srovnání v Liberci to je 4 185)

„Zvýšení o pár stokorun je únosné, rozhodně ne likvidační. I když vlastním dva byty, jeden větší a garsonku, zaplatím asi o osm stovek více než loni. To není žádný problém,“ popsal Josef Polívka z Jablonce.

Město si může gesta v podobě nízkého místního koeficientu dovolit, jeho finanční hospodaření je ve velmi uspokojivém stavu. Dluh města je na nejnižší úrovni za posledních 21 let a má dále klesat. Ministerstvo financí (MF) očekává, že daňové příjmy obcí ve srovnání s rokem 2023 vzrostou v roce 2024 o 3,1 procenta. S balíčkem posílí daň z nemovitých věcí a sdílená část daně z hazardních her a klesne lokální inkaso daně z hazardních her.

Podle predikce MF vychází dle propočtu pro Jablonec nad Nisou na rok 2024 částka daňových příjmů ze státního rozpočtu ve výši 974 milionů korun. „Můžeme si dovolit místní koeficient nechat dole, pomůžeme tak obyvatelům a majitelům nemovitostí alespoň trochu pomoci v nelichotivé ekonomické situaci,“ sdělil primátor Jablonce Miloš Vele.

„Dobrou zprávou je, že daně z nemovitostí zůstanou v jednotlivých obcích a městech a můžeme je tedy zapojit do rozpočtu,“ doplnil primátor.

S místním koeficientem souhlasí i koaliční partneři. Hnutí Společně pro Jablonec by ale bylo rádo, pokud by vybrané peníze šly alespoň zčásti tam, kde se vybraly. Všechny daně jsou dnes shromážděny do jednoho balíku, ze kterého se rozdělují po celém městě na investice do škol, školek, chodníků či ulic i do jejich údržby a všeho ostatního.

„Chceme, aby byla garance, že alespoň nějaká část daně z nemovitosti bude použita v místě, kde se od občanů a firem vybere. Představujeme si fond, do kterého půjde polovina vybrané daně z nemovitosti a všechny příspěvky developerů na infrastrukturu. Z toho fondu budou smět být hrazeny pouze investice na budování a údržbu infrastruktury ve čtvrtích, kde se daň a příspěvky odvedou,“ přiblížila náměstkyně primátora a lídr Společně pro Jablonec Lenka Opočenská.

A souhlasí i opozice, kde je hlavním tahounem hnutí ANO. „Ani mi nechceme, aby lidé platili nesmyslně více, než je nutné,“ upřesnil někdejší náměstek David Mánek.

Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

Zdroj: Sedlák Jan