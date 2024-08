Jablonec nad Nisou se již několik let potýká s přemnoženými divočáky, kteří pronikají do městských částí Žižkův Vrch a Srnčí důl. Hlavním lákadlem pro černou zvěř je bioodpad, který obyvatelé vyhazují na hranici lesních pozemků. Město proto apeluje na občany, aby bioodpad likvidovali správně a využívali sběrné dvory.

Jedním z důvodů, který láká divočáky do města, je právě velké množství bioodpadů na hranici lesních pozemků.

„V oblasti Žižkova Vrchu a Srnčího dolu se potýkáme s problematikou černé zvěře, která vstupuje do zastavěné zóny města Jablonce již několik let. Je třeba upozornit, že jedním z důvodů, které prasata lákají ke vstupu do města, je velké množství bioodpadů podél celé hranice lesních pozemků od ulice Na Výšině, Ještědská, Družstevní přes Panenskou, Na Kopci až po Puškinovu a Bousovu. Jedná se o téměř souvislou řadu,“ popsala Petra Němečková z oddělení životního prostředí a státní památkové jabloneckého magistrátu.

Podle jejích slov se v bioodpadech nachází zbytky potravin, posekaná tráva, odpad ze záhonů a podobně. „Stačí i hromady posekané trávy, ve kterých v průběhu času tlením vzniká prostředí velmi vhodné pro larvy a ponravy. Ty jsou pro černou zvěř pochoutkou, za kterou se budou vždy vracet a která je bude lákat dále do města,“ vysvětlila Němečková. Vyhazováním bioodpadu za své ploty si lidé aktivně lákají prasata do blízkosti domů. „Přitom Jablonečané s trvalým pobytem mohou odevzdat bioodpad do sběrných dvorů na Proseči nebo v ulicích Želivského a Belgická v jakémkoliv množství a zdarma,“ poznamenala mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

„Proto občany vyzýváme: začněte likvidovat bioodpady jinak, správně. Nevyvážejte je přes silnici na lesní pozemek jiných vlastníků! Tím částečně zabráníte návštěvám prasat v oblasti Žižkova Vrchu a Srnčího Dolu,“ apeluje Němečková.

Jablonec nad Nisou svoz bioodpadu v srpnu Pravidelný svoz bioodpadu proběhne 17. srpna. Velkoobjemové kontejnery budou přistavené vždy na osmi místech dle níže uvedeného rozpisu. Smetanova × Mánesova 9.00–11.20

Vrkoslavice (u hasičárny) 9.30–12.00

U Zahrádek × Vedlejší 10.00–12.40

Panenská × Družstevní 10.30–13.20

Trpasličí (u kontejnerů) 11.00–13.40

Pivovarská × Střelecká 11.40–14.00

Lesní (nad přejezdem) 12.20–14.40

Jindřichovská (u parku) 13.00–15.00

Jablonec nad Nisou bojuje s přemnoženými divočáky už několik let. V průběhu let připravilo město už několik opatření, jak jejich počet regulovat a vytlačit zvířata z obydlených oblastí zpět do lesů. Zakoupilo odchytovou klec, uzavřelo lesy kvůli odlovu, který podporuje.

„Během minulé lovecké sezóny, která trvala od 1. dubna 2023 do 31. března 2024, bylo v honitbě Rádlo odlovených 145 kusů divokých prasat a deset uhynulo,“ připomíná lesní hospodář honitby Rádlo Jan Bejdák.

V sezóně 2019/2020 myslivci složili 39 kusů, o rok později už jich bylo 45 a v sezóně 2021/2022, kdy bylo třeba také uzavřít část honitby, bylo odlovených 84 kusů. V červnu 2024 doputoval i na Jablonecko prasečí mor, avšak prokázaná nákaza v tomto území, ačkoliv je v uzavřeném pásmu II, v podstatě obyvatele nijak neomezila.

„Do lesů je možné nadále chodit, jediné, nač je třeba si dát pozor, je nákup masa z divočáků. Ten je v tuto chvíli zakázaný,“ připomněl vedoucí oddělení krizového řízení Vratislav Pavlín. Nutné je každý nález uhynulého zvířete ohlásit, a to buď na veterinární správě, městské policii nebo přímo na oddělení krizové řízení jabloneckého magistrátu.

Uzavřené pásmo II je území s výskytem afrického moru prasat. V Libereckém kraji zabírá 786 kilometrů čtverečních od hranic s Polskem a Německem a zasahuje až k Jablonnému v Podještědí, Liberci, Jablonci nad Nisou a na východě k Harrachovu.

