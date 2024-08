Statutární město Jablonec nad Nisou znovu spustilo do provozu odchytovou klec na divoká prasata. Před tím ji však nechalo přestěhovalo na nové místo, tentokrát do ulici Plynární. Nutnost nového spuštění klece vyvolal fakt, že na velkém jabloneckém sídlišti Žižkův Vrch se potuluje pětice osiřelých selat.

„Odrostlá selata, která nehodou přišla o matku, se zdržují v blízkosti Žižkova Vrchu, kam se naučila chodit ke kontejnerům za potravou. Bohužel hojnost potravy je bioodpadu, který lidé odkládají na okraj lesních pozemků mimo své zahrady,“ přiblížila Petra Němečková z oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu. I tímto způsobem si v podstatě lidé lákají divoká prasata do blízkosti svých příbytků. Nyní si stěžují, že je divočáci na sídlišti ohrožují.

„Proto se magistrát rozhodl přestěhovat odchytovou klec na nové místo, blíže právě Žižkovu Vrchu. Klec je v provozu od čtvrtečního podvečera, je v ní krmení a hlídá ji kamera napojená na operační středisko Městské policie Jablonec,“ vysvětlil vedoucí jabloneckého oddělení krizového řízení Vratislav Pavlín.

Město vyzývá občany, aby klec nehledali, nechodili k ní, natož do ní vstupovali, a nepouštěli k ní své psy a děti. „Pokud budou divočáky v blízkosti klece rušit, bude naše snaha marná, prasata se jí vyhnou. Zároveň bych ráda upozornila pejskaře, aby chodili se svými svěřenci vždy na vodítku, je to i v zájmu jejich psů,“ sdělila Němečková.

Protože Jablonec nad Nisou spadá do pásma s výskytem nákazy prasečího moru, je zakázaný lov. Odstřel zvířat v obydlených částech města není možný kvůli bezpečnosti. „V sobotu od sedmé hodiny ranní se vydáme na Žižkův Vrch a od ulice Plynární směrem k Srnčímu dolu se se svými loveckými psy budeme snažit divočáky z obydlených částí vytlačit. Bylo by dobré, kdyby ráno, zhruba do deváté hodiny, zůstali lidé v této oblasti doma,“ vyzval lesní hospodář rádelské honitby Jan Bejdák.

Realizace veškerých opatření k regulaci černé zvěře je složitá. „Sami obyvatelé mohou udělat to, že nebudou vyhazovat bioodpad včetně odpadu ze zahrad, nebudou při procházkách lesem hluční a nebudou pouštět své psy z vodítek. Tím zvěř plaší a z lesů vyhání,“ doplnila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Mohlo by se vám líbit: Tanvaldské děti si budou samy servírovat obědy. Město modernizuje jídelny