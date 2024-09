Jablonec nad Nisou připravuje nový Plán sociálního začleňování. Do města by mohl přinést revoluční změny v bytové politice za 200 milionů korun na zlepšení dostupnosti bydlení. Plán zahrnuje výkup problematických objektů, rekonstrukce a nový systém nájemních smluv. Vznikne také Kontaktní místo pro bydlení a sociální pomoc, které bude úzce spolupracovat s neziskovými organizacemi.

Zastupitelé Jablonce nad Nisou budou již tento týden schvalovat Plán sociálního začleňování. Ten může městu přinést více než 260 milionů korun na komplexní řešení zejména jeho bytových, sociálních, ale i bezpečnostních problémů.

Ambiciózní, ale realizovatelný plán, na jehož přípravě se za metodické podpory Agentury pro sociální začleňování podílelo téměř 50 lidí z řad představitelů města, úředníků města i kraje a partnerských organizací, přinese městu vzájemně provázaná opatření a projekty za více než čtvrt miliardy korun. „Předpokladem je, že zastupitelé nejprve tento plán schválí. Jakmile bude plán schválený, může město podávat projekty do dotačních výzev a čerpat prostředky určené pro města, která řeší problémy spojené se sociálním vyloučením. To by byla obrovská pomoc. Již nyní máme připravené projekty za téměř 40 milionů korun,“ vysvětlila vedoucí kanceláře tajemníka Martina Vacková, která má koordinaci a přípravu plánu na starosti.

Komplex opatření je rozdělen do několika tematických, avšak vzájemně provázaných celků. Plán obsahuje kapitoly Bydlení, Zdraví, Sousedské soužití a prevence kriminality, Rodina, děti a mládež, Zaměstnanost a Dluhy. Formulaci opatření předcházely důkladné rešerše a datová analýza. „Pracovali jsme s předpovědí demografického vývoje a s celou řadou dalších dat, která vzešla z důkladné analýzy a terénní práce celého týmu. Řešení, s kterými plán přichází, tak v žádném případě nebyla chystána od stolu,“ upřesnila náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii města Lenka Opočenská.

„Na tvorbě plánu se podíleli i odborníci zapojení do komunitního plánování sociálních a navazujících služeb, kteří dohlíželi zejména na zachování dostupnosti a dostatečné kapacity sociálních služeb ve městě, přispívajících ke snižování sociálního vyloučení,“ dodala náměstkyně primátora pro oblast humanitní Jana Hamplová.

Bydlení je pro Jablonec asi největším tématem, proto je i značná část plánu věnovaná této problematice. Pokud se podaří městu realizovat všechna opatření, může na kompletní změnu bytové politiky získat více než 200 milionů korun. „Z těchto prostředků bychom chtěli vykoupit některé problematické objekty i jednotlivé byty, další zrekonstruovat a zajistit tak dostupné bydlení pro všechny skupiny obyvatel, od ohrožených osob, přes mladé rodiny s dětmi až po seniory a lidi se zdravotním postižením,“ vysvětlila Lenka Opočenská. „V souvislosti s těmito záměry připravujeme také nový transparentní systém pro uzavírání nájemních smluv na městské byty,“ doplnila náměstkyně.

Nový koncept bytové politiky bude také podpořen vznikem městského Kontaktního místa pro bydlení a sociální pomoc. „Hlavní činnost kontaktního místa bude spočívat v pomoci všem občanům města při řešení problémů především s bydlením, ale také s dluhy a prací. Ve všech těchto oblastech chceme úzce spolupracovat s existujícími neziskovými organizacemi působícími ve městě, aby podpora klienta byla co nejvíce efektivní,“ přiblížila Vacková.

Ve čtvrtek je pro všechny zastupitele připraven podrobný seminář, kde budou podrobněji seznámeni s obsahem plánu a kde mohou klást velmi detailní dotazy. „Jsme si vědomi, že sociální problematika je složitá, příčiny a důsledky problémů vzájemně propojené a některá opatření mohou vzbuzovat řadu otázek. Přínosy schváleného plánu pro celé město jsou ale neoddiskutovatelné,“ dodala Martina Vacková.

