Na světě jsou podle něj dvě firmy, které podobné doplňky vyrábí. „Nelíbil se mi ale jejich design. Mám předpřipraveny čtyři typy chladičů, pak je na zákazníkovi, jaký si vybere vzhled. Možné je skoro všechno. Na detailu motorkářům záleží,“ řekl.

Kryty primárů motoru jsou chloubou především motocyklů typu chopper. Velká část motorkářů je chce mít originální. „Shodou okolností teď pracuji na jednom, který bude krášlit logo hudební skupiny Kiss. Zůstane tady v Jablonci.“

Zboží zasílá doslova po celém světě. „Posílal jsem do USA, Kanady, Německo ani nepočítám. Na český trh dodávám jen deset procent své produkce, je to samozřejmé vzhledem k ekonomické situaci,“ popsal Bártík.

Primárně má rád motocykly typu chopper, konkrétně stroje americké společnosti Harley Davidson. „Líbí se mi zátah od spoda, jednoduché motory. A hlavně – dá se na nich dělat spousta úprav,“ vysvětlil Bártík.

Hodně jezdí. Když se rodina vypravila na dovolenou do Chorvatska, naložil do dodávky i jeden ze svých strojů a objel přímořský stát. „Stačilo jen odjet od pláží, kde se tísnily tisíce turistů, a rázem jsem byl v ráji. Krásné silnice v horách, desítky kilometrů jsem nepotkal žádné jiné vozidlo,“ vzpomněl.

STAVBY MOTOCYKLŮ

Jak bylo řečeno, před lety bodoval i na mezinárodních soutěžích s designem motocyklů, které sám postavil. Několikrát zabodoval s motocyklem Lilith 1200 R Bartcycles Prototype. „Bodovala na Slovensku, v mezinárodní soutěži takzvané V4, ocenění jsme přivezli i z Evropy,“ ukázal na futuristicky vyhlížející mašinu.

Na výstavě Motocykl 2017 nakonec v kategorii Free Style brala „jen“ třetí místo. „Free Style znamená, že se v této kategorii může naprosto vše, takový prototyp nemusí mít doklady, vlastně nemusí ani jezdit, což ale Lilith umí. Všechny motorky ode mne jezdí.“

Z výstavy Motocykl 2011, konané v Praze, přivezl pohár za nejkrásnější přestavbu motocyklu v kategorii Chopper & Cruiser v mezinárodní soutěži Bohemian Custom Bike. A to za stavbu motocyklu BFC 1500 Greys.

Základem byl motocykl Suzuki Intruder 1500 a skica, které Bártovi vytvořil Vítek Arazim v dohodě s majitelem stroje, který ho dovezl z Českého Krumlova. Motocykl se pak kompletně rozebral. Trvalo devět měsíců, než nabral současnou futuristickou podobu.

„Neupravil se jen rám a motor. Byla to doslova sochařina,“ vypráví Bártík. Na rám nanesl modelářskou hlínu a vytvaroval budoucí podobu motorky. Vytvořil skelet, z kterého pak sejmul takzvané kopyto, převážně ze sklolaminátu. Ten pak prošel dalšími složitými úkony – brousil se, připravoval na barvu, leštil…

Co jde vyrobit, vyrobí Bárt sám, dostane se tak i na třetinu ceny originálních dílů. „Jdou vyrobit i kola, která jsem použil na této motorce, ale v Americe jsem objevil firmu, která je dodává tak levno, že bych je levněji nevyrobil,“ vysvětlil. Skelet pak jde na lakování, mezitím se ladí detaily z oceli a duralu.

Ve svém volném čase pracuje na svých motocyklech, kterých má osm a neustále je šperkuje. A do toho si koupil stavebnici Kaipan. „Jen tomu přidám svoje karbonové prvky, ať má taky něco ode mě osobně,“ pousmál se Bárt.

Své výrobky vyrábí sám. „Není to na zbohatnutí, zaměstnance bych si nemohl dovolit. Ale dělám to, co mám rád, a jsem pánem svého času. Neměnil bych,“ doplnil vousatý muž, který část své dílny přesunul do Smržovky. „Doma dělám ty jemnější práce, tady hlavně plechařinu a karbon.“