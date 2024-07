Rekonstrukce ulice Generála Mrázka v centru Jablonce nad Nisou znepříjemňuje průjezd mezi radnicí o obchodním domem Central. Začala 17. června a potrvá do září. Opravy zahrnují povrchy komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a uliční vpusti. Město za ně zaplatí téměř 5 milionů korun bez DPH. „Objízdná trasa povede po sousedních komunikacích,“ popsal Petr Heidrich z oddělení přípravy a realizace investic jabloneckého magistrátu.

Od středy 3. července uzavřely stavební práce část ulice Generála Mrázka mezi budovou Okresního soudu a obchodním centrem Centerál. Uzavírka kvůli opravě ulice potrvá do konce srpna a týká se části mezi ulicemi Kubálkova a Máchova, pro pěší bude vždy průchozí jeden chodník. Na Mírovém náměstí, před kinem Radnice, je třeba počítat se změnou dopravního značení. Od středy 3. července je třeba počítat s dopravními omezeními i v ulicích Větrná, Antonína Dvořáka a Máchova.

„Přístup pro rezidenty se bude řešit operativně dle postupu prací, ale nebude možný během pracovních hodin. Prosíme občany, aby neparkovali v ulici Generála Mrázka a využili parkování ve vedlejších ulicích,“ připomněl Heidrich.

Současná asfaltová komunikace v ulici Gen. Mrázka je už na konci své životnosti. Po rekonstrukci bude mít nový asfaltobetonový povrch s parkovacím pruhem. Povrchová voda z komunikace a chodníků bude odvedená do jednotné i dešťové kanalizace. Chodníky ze světle šedé žuly budou široké minimálně 1,8 metru a budou obsahovat prvky pro sluchově či zrakově postižené osoby. Vyměněné budou také dožilé kabely a současné dva stožáry veřejného osvětlení nahradí čtyři nové. Součástí projektu je i umístění dvou kabelových komor pro rezervní chráničky datové sítě.

Ve stejnou dobu, tedy od středy 3. července, je třeba počítat s dopravními omezeními v ulicích Větrná, Antonína Dvořáka a Máchova. Do 15. září tu budou probíhat výkopové práce kvůli obnově kanalizace a vodovodu včetně přípojek v rámci akce Máchova, Jablonec nad Nisou – oprava kanalizace a vodovodu. Křižovatka ulic Ant. Dvořáka x Máchova bude uzavřená částečně. Úplně uzavřená bude křižovatka Větrná x Máchova a Máchova ulice mezi Větrnou a Ant. Dvořáka. Křižovatka ulic Větrná x Máchova bude uzavřená maximálně dva dny (5.-7.7.) v červenci a den v září, kdy se bude pokládat asfaltový povrch. Pokládka bude zkoordinovaná se stavbou v ulici Gen. Mrázka. Objízdná trasa je vedená obousměrně po přilehlých místních komunikacích.

MHD

Se stavbou a uzavírkami v ulici Generála Mrázka souvisí také změny jízdních řádů a tras MHD od 3. července, týkají se linek č. 103, 112, 116 a 133:

• Linka č. 103 (Paseky – Horní Proseč): Ve směru na Horní Proseč pojede linka z Kamenné do zastávky Lázně a Divadlo. Vynechány budou zastávky: Mírové náměstí a Kino Radnice.

• Linka č. 112 (Rýnovice – Liberecká – Mšeno – Rýnovice): Ze zastávky Jablonex pojede na Horní náměstí (zde náhradní zastávka). Pokračuje ulicí 28. října (zde náhradní zastávka) a Rýnovickou ulicí do ulice Liberecké, kde se napojí na svoji standardní trasu. Vynechány budou zastávky: Obchodní akademie, Mírové náměstí, Kino Radnice a Divadlo.

• Linka č. 116 (Nádraží Jablonecké Paseky – Želivského): Ve směru na Želivského pojede linka z Kamenné do zastávky Lázně a Divadlo. Vynechány budou zastávky: Mírové náměstí a Kino Radnice.

