Druhý ročník festivalu Jablonecká Perle přilákal do Jablonce nad Nisou přes 10 tisíc návštěvníků, kteří si užili bohatý program, místní gastronomii a jedinečnou atmosféru. Akce oslavila 120. výročí Muzea skla a bižuterie a nabídla pestrý hudební i dětský program.

Druhý ročník festivalu Jablonecká Perle potvrdil, že Jablonec nad Nisou si zaslouží akce svěžího formátu. Přes 10 tisíc návštěvníků si užilo pestrý program, místní gastronomii a jedinečnou atmosféru.

Z loňského jednodenního se festival letos rozšířil na dva dny. Pátek se totiž nesl v duchu oslav 120. výročí jabloneckého Muzea skla a bižuterie (MSB). Muzeum připravilo pestrý hudební i dětský program, který vyvrcholil promítáním videomappingu přímo na jeho historickou budovu. Symbolicky jej zakončil motiv jabloně, stromu spojeného s historií i současností města. „Celý podvečer byl velkou veřejnou oslavou nejen muzejního výročí, ale také loňského zápisu ruční výroby skla, kam se řadí i některé technologie výroby perlí, na seznam UNESCO,“ uvedla ředitelka MSB Milada Valečková.

V sobotu se pak Horní náměstí, obvykle užívané jako parkoviště, proměnilo v srdce festivalu. „Už loni, když jsme festival tvořili, bylo naším cílem dát výrazně najevo, že jsme jedním ze zásadních center Křišťálového údolí. Upozornit na to, že Jablonec byl vždy světovým centrem výroby a obchodu s bižuterií a díky tomu můžeme dodnes obdivovat třeba i bohatou architekturu našeho města. I proto jsme zvolili jako dějiště festivalu Horní náměstí. A návštěvnost nám dala za pravdu, náměstí nabídlo intimnější prostředí pro děti v zeleni před farou, i otevřenou arénu pro hudební produkci s oddělenou gastro zónou,“ popsala jablonecká náměstkyně primátora pro oblast humanitní Jana Hamplová.



„Za tu práci s přípravou to rozhodně stálo, protože ohlasy byly skvělé,” okomentoval za organizátory ředitel Kultury Jablonec, p.o. Jakub Gerš. „Loni nás Perle minula, ale známí ji vychvalovali, takže jsme si letos udělali čas a s manželem vyrazili. Milujeme ochutnávání nových jídel, a hlavně jsme ocenili, že jde o místní gastronomii, kterou vždycky rádi podpoříme. Navíc zajímavý program k tomu, takže ideální kombinace,“ popsal jeden z mnoha návštěvníků Jablonecké Perle.

Do příprav i samotné realizace festivalu se zapojilo mnoho partnerů. „Jsme rádi, že jsme mohli finančně i materiálně pomoci letošnímu ročníku“, uvedl za agenturu SunDisc Martin Bauer. „Letošní ročník byl úspěchem, který nás motivuje k další práci. Už teď přemýšlíme, čím překvapíme příští rok. Věříme, že se Jablonecká Perle stala tradicí, na kterou se návštěvníci budou každoročně těšit. Chceme prostřednictvím tohoto festivalu ukázat Jablonec v tom nejlepším světle. Letos vyšla i předpověď počasí, což je u akcí pod širým nebem silný faktor,” doplnil Gerš.

Strom z kovu a skla



Ačkoli zážitky jsou v životě často to nejlepší, co člověk má, organizátoři chtěli, aby po akci zůstala i trvalá stopa. „Proto se rozhodli iniciovat vytvoření uměleckého díla z dobrovolných příspěvků návštěvníků – kousků skla a bižuterie," poznamenala mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová. Letos byla první část tohoto unikátního díla představená veřejnosti. Jde o strom z leštěného nerezu - stylizovanou jabloň, na kterou se donesené korálky umístily. Autorkou je šperkařka Linda Lühring. „Strom bude růst každým rokem, stejně jako my samotní. Postupně budou přibývat další větve/pruty a jednou z toho bude obrovská socha,” pousmála se autorka, pro níž je dílo srdeční záležitostí a odrazem propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti.



Komunitní přesah zajistila Kancelář architektury města, která představila nové plánované projekty spojené s kulturním děním ve městě, jako je Kantorova vila, Tyršovy sady, kino Radnice a městské muzeum. Vyjádřit se mohly i děti, které nakreslily, jak by si představovaly v budoucnu Horní náměstí. „Navíc musíme speciálně pochválit vybrané chování publika bez ohledu na věk, které se zapojovalo do všech nabízených aktivit a zároveň velmi přispělo k hladkém průběhu celé akce,“ sdělila Hamplová.

Perle pro Dorotku

Festival měl také charitativní rozměr. Ve spolupráci s Nadací Preciosa probíhala veřejná sbírka pro malou Dorotku. „Během soboty se u našeho stánku a na sbírkovém účtu sešlo celkem 41.735 korun, sbírka pro Dorotku pokračuje do pátku do 30. srpna,“ přiblížila Lenka Šimková z Nadace Preciosa.

Stále je možné přispívat na účet na transparentní účet Nadace Preciosa s číslem 115-1546940277/0100 a zprávou pro příjemce: Dorotka. IBAN: CZ04 0100 0001 1515 4694 0277 a SWIFT: KOMBCZPP. Výsledná částka vybraná během kampaně bude oznámena v rámci Crystal Valley Week v Liberci.

Mohlo by vás zajímat: Muzeum skla a bižuterie oslavilo výročí