Akce odstartovala ale již v pátek a to oslavami 120 let založení Muzea skla a bižuterie Jablonec nad Nisou. Program na letní scéně Eurocentra odstartoval energická kapela Superhero Killers. Následující programové bloky patřily experimentálnímu spojení fyzického divadla a flow arts v podání souboru Blackout Paradox: Nomadic, které střídalo působivý akrobatický výkon slacklinerky Anny Hanuš Kuchařové. Večer se plynule přenesl do světa jazzu, kdy Ondřej Ruml & Jazz Quintet vzdal hold Jaroslavu Ježkovi.

Vrcholem večera byl historicky první videomapping na historickou fasádu Muzea skla a bižuterie, který připravila Julie Tampierová. Muzeum až do 21 hodin nabízelo také mimořádné večerní prohlídky.

Hlavní program Jablonecké Perle startuje v sobotu ve 14 hodin na Horním náměstí. Podrobný program najdou zájemci na webu jabloneckaperle.cz a sociálních sítích.

