Je to tady. Již jedenáctý ročník světové série ve fourcrossu horských kol pod názvem JBC 4X Revelations opět přiláká desítky elitních jezdců a tisíce diváků.

Uskuteční se 13. července a i tentokrát se zájemci mohou těšit na obrovskou show. Nejen během hlavního závodu na nejtěžší fourcrossové trati světa, kdy si to v ostrých soubojích loket na loket rozdá světová špička bikerů, ale také během bohatého hudebního a kulturního doprovodného programu a samozřejmě také nadupané legendární afterparty.

Obhájí dosud neporažený domácí rider a zároveň hlavní organizátor akce Tomáš Slavík své zatím nepokořené vítězství i letos? Rozvlní vás kapely a DJs tak, jak je v JBC bikeparku zvykem? Jaké triky nad vašimi hlavami předvede Martin Šonka? Odpovědi na všechny otázky zodpoví už příští víkend ve skiareálu Dobrá Voda.

V rámci doprovodného programu se i letos na stejnou trať jako profíci spustí i mladí rideři ve dvou kategoriích (kategorie do 12 let, kategorie 13-16 let) v rámci vloženého závodu Revelations KIDS event, který se odjede po páteční kvalifikaci hlavního závodu, a nasají tak atmosféru největšího fourcossového závodu planety. I letos přiletí, a svoji neskutečnou show předvede, Martin Šonka, vítěz závodu Red Bull Air Race a mistr Evropy v akrobatickém létání. Dětem, i těm nejmenším, bude k dispozici během akce dětská skills zona kde si mohou vyzkoušet své bikové schopnosti.

Našlapaná bude i páteční warm-up party a sobotní afterparty. Letos se na stage představí živé kapely jako je například Marpo & TroubleGang, stálice JBC 4X Revelations afterparty Status Praesents, lokální kapela Heelturn a další. Pány mixážního pultu se pak stanou mimo jiné interprety i MANENE, Cyper nebo ILLYA.

„Důvodů, proč nepřijít do JBC bikeparku na JBC 4X Revelations není mnoho, ale pokud se i tak nějaký najde, sledovat přímý přenos lze na našich YouTube a Facebook kanálech a nově také prostřednictvím České televize,“ zve Tomáš Slavík.

PROGRAM JBC 4X REVELATIONS:

Čtvrtek 11. července

Tréninky, posezení se závodníky

14:00 – 17:00 registrace

16:00 – 18:00 oficiální tréninky

18:00 – riders BBQ Základna, Jablonecká přehrada



Pátek 12. července

Oficiální tréninky, kvalifikace a dětský závod

14:00 – 15:30 finální registrace

15:30 – 17:30 oficiální tréninky

18:00 – 19:30 JBC 4X Revelations – kvalifikace

19:30 – 20:30 Revelations KIDS EVENT

21:00 – 03:00 oficiální warm-up party



Sobota 13. července

Oficiální tréninky a hlavní závod

16:00 – 17:45 oficiální tréninky

18:00 – 18:30 zahajovací ceremoniál JBC 4X Revelations

18:30 – 19:00 exhibice Martin Šonka

19:00 – 20:30 JBC 4X Revelations – hlavní závod

20:30 – 21:00 vyhlášení vítězů

21:00 – 04:00 oficiální afterparty

MUSIC LINE-UP REVELATIONS 2024

Pátek 12.července

20:30 – 21:15 Heel Turn

21:45 – 22:45 Status Praesents

23:30 – 01:00 Marpo & Troublegang

01:00 – 03:00 Tommy Gun



Sobota 13. července

21:00 – 22:15 Hrusha

22:15 – 23:30 Cyper

23:30 – 01:00 Manene

01:00 – 02:00 Joker

02:00 - 04:00 ILLYA

Oficiální social media JBC 4X Revelations:

www.jbc4xrevelations.com

www.facebook.com/jbc4xrevelations

www.instagram.com/jbc4xrevelations