V kokonínském lesoparku začne 4. září rozsáhlé kácení stromů, které je součástí plánované revitalizace parku a opravy památníku 1. světové války. Odborníci odstraní více než padesát dřevin, což má být dokončeno do konce října. Magistrát žádá občany, aby v uvedeném termínu do lesoparku nevstupovali kvůli riziku úrazu.

V kokonínském lesoparku padne na padesát stromů. Ve středu 4. září začnou odborníci kácet v kokonínském lesoparku. Práce souvisí s probíhající úpravou lesoparku a opravou památníku 1. světové války. Odtěží se více jak padesát stromů a hotovo by mělo být do konce října. Magistrát žádá občany, aby do lesoparku v uvedený termín nevstupovali.

„Celkem 54 dřevin se odtěží v kokonínském lesoparku. Nejprve bude nutné odstranit nálety, které se spolu s větvemi poražených stromů seštěpkují,“ přiblížila Radka Poprová z oddělení přípravy a realizace investic jabloneckého magistrátu.

Kácení vychází jak z výsledků dendrologického průzkumu, který potvrdil rozsáhlá poškození dřevin, tak z potřeb obnovy a zlepšení lesoparku. Podle návrhu bude v parku nová cestní síť částečně respektující starou kostru. Revitalizací projde stávající jezírko a přibude jedno nové. Prameny budou mít upravené výtoky s lepší přístupností a v lesoparku se objeví nový altán. „Cílem je zachovat a obnovit jeho kompozici pro budoucí generace. Vzhledem k náročné a rizikové práci žádáme občany, aby v uvedeném termínu do lesoparku vůbec nevstupovali. Hrozí vážné nebezpečí úrazu,“ doplnila Poprová.

O nové podobě kokonínského lesoparku se mluví od roku 2014. S myšlenkou jeho obnovy tehdy přišel Spolek Kokonín, dnes MyKokonín. V roce 2016 uspořádal jablonecký magistrát setkání s veřejností a odborníky, aby ze společné diskuze vzešla podoba, jež by vyhovovala hlavně místním.

Kokonínský lesopark byl založený někdy mezi lety 1895 a1900 přeměnou někdejšího obecního lesa. Po roce 1908 bylo v parku zřízené i jezírko zásobované pramenitou vodou. V roce 2005 byla v parku provedena probírka poškozených a suchých dřevin, které nahradily perspektivní stromy (jedlovec kanadský, dub). „V roce 2020 bylo nutné odtěžit smrky napadené kůrovcem a o rok později tu dobrovolníci společně s magistrátem vysadili pět set sazenic jedle bělokoré a a stejný počet sazenic buku lesního,“ dodala mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.