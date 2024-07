„Na módní přehlídce bude prezentována naše kolekce z Made in Jablonec 2024, kterou jsme vytvořili spolu s výrobcem luxusního prádla společností Werso a výrobcem nádherných brokátů, společností Hedva Český brokát. A tak se těšíme, že tuto kolekci v Jablonci nad Nisou zase uvidíme,“ doplnila.

„Každý rok se účastníme s našimi bižuterními kolekcemi módní show Made in Jablonec, a tak se zrodil projekt výroby finální bižuterie od "master piece" po veselou bižuterii, kterou si oblíbila i první dáma Eva Pavlová a úspěšně tuto bižuterii prodáváme nejen v České republice ale i v zahraničí.

Království perlí, bižuterie, skla a vánočních ozdob otevře své brány ve čtvrtek 8. srpna a potrvá až do neděle 11. srpna. Podle předsedy Svazu výrobců skla a bižuterie Pavla Kopáčka má výstava jednak tradici jednak pravidelné návštěvníky, kteří se pokaždé vracejí. Svaz spolupracuje s městem Jablonec nad Nisou, které se zavázalo k finanční podpoře ve výši 3,17 milionu korun v letech 2024 až 2027.

„Svaz vnímáme jako hlavního partnera a lídra v podpoře sklářsko-bižuterního průmyslu a jeho tradice v Jablonci nad Nisou a celém regionu,“ sdělila náměstkyně primátora pro oblast humanitní Jana Hamplová s tím, že v budoucnu by se prodejna Křišťálový ráj mohla přemístit do areálu Eurocentra.

Jak informoval místopředseda Svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout, letos se rodí rekordní ročník z hlediska počtu účastníků. Někteří se po letech vrací zpět a chtějí být součástí této prestižní události, ale zároveň přibylo osm nových vystavovatelů.

Jedná se převážně o menší firmy odpovídající charakteru designerských studií. „Objevují se nové prvky v bižuterním průmyslu, devět firem ukáže výrobní technologie včetně 3D tisku,“ podotkl Kohout. Rozpočet letošního ročníku Křehké krásy je přes 1 milion korun.

Poprvé se bude Křehké krásy účastnit i Lucie Pfeiferová. Tvoří šperky, ve kterých jsou umístěny části rostlin z místní flóry. Na výrobu používá komponenty z chirurgické oceli, přírodní materiál a šperkařskou pryskyřici. Ve své tvorbě propojuje lásku k přírodě a ruční práci.

Nedávno se z jejího koníčku stal zdroj obživy a když získala možnost účastnit se prodejní výstavy, neváhala. „Jsem vděčná, že se můžu připojit k této prestižní akci, být její součástí a získat tak pro mě nové zkušenosti. Těším se, až se seznámím s tvůrci, kteří mají mnohaleté zkušenosti,“ svěřila se s tím, že návštěvníkům nabídne pestrobarevný výběr šperků v podobě náušnic, náramků, prstýnků či řetízků.

Vstupenky 100 korun pro dospělé

80 korun pro seniory

děti do 15 let mohou v doprovodu rodičů přijít zdarma Vstupenky platí po celou dobu konání a umožní také zvýhodněné vstupné do Muzea skla a bižuterie. Otevřeno bude od 10 do 18 hodin, v neděli 11. 8. výstava končí v 16 hodin.

Předvádět budou špičkoví řemeslníci v čele s pojízdnou sklářskou pecí (Floriánova huť z Častolovic u České Lípy), broušením a malováním skla v podání studia AZ-Design z Nového Boru a uznávanou designérkou lampových figurek Marií Horčičkovou.

„Na výstavě se veřejnosti poprvé představí originální skleněná plastika Reného Roubíčka, která se stala maskotem české účasti na EXPO Osaka 2025. Maskot má přezdívku Exponaut René a po prvním představení na sociálních sítích měl v Japonsku více než 10 milionů zhlédnutí,“ představil další lákadlo Kopáček.

Prodejní výstavu zakončí v neděli Den s muzeem u příležitosti oslav 120. výročí založení Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Dopoledne vystoupí na letní scéně Eurocentra česká folková legenda Pavel Lohonka ŽALMAN & spol., odpoledne bude vyhrazeno Vojenskému uměleckému souboru ONDRÁŠ s pořadem Z kraje do kraje. „Jedná se o jediné profesionální umělecké těleso působící pod Ministerstvem obrany ČR. Jsme velmi rádi, že se nám jeho vystoupení v Jablonci podařilo zajistit“, uvedla ředitelka muzea Milada Valečková.

Tradiční módní přehlídky Svazu výrobců skla a bižuterie budou doplněny o několik modelů z muzejního depozitáře, konkrétně třeba od Josefa Ťapťucha, Beaty Rajské nebo značky E.daniely. „Díky realizaci projektu Oděv a jeho doplněk v letech 1998 a 2011 a získaným darům vlastníme ucelenou kolekci modelů od největších hvězd českého oděvního průmyslu přelomu tohoto století“, osvětlila kurátorka sbírky Kateřina Hrušková.

Bižuternímu centru se letos daří, návštěvnost a prodeje stouply za první pololetí o 15 % oproti stejnému období roku 2023. Stále dominují tuzemští zákazníci, postupně přibývá i návštěvníků ze zahraničí, a to i ze vzdálených zemí jako například z Japonska, Taiwanu, Kanady, Spojených států amerických, Austrálie a dokonce i z Peru a Ekvádoru.

Svaz obnovil spolupráci s CzechTourismem. „Japonci se zaměřují na skleněné knoflíky. Na správném kimonu by totiž měly být právě ony a jelikož ho neperou v pračce, tak se jim knoflíky nerozbijí,“ přiblížil předseda svazu.

Svaz navíc navázal užší spolupráci s jabloneckým partnerským městem Zwickau a jeho tým manekýnek představí 20 modelů pod názvem Best of Made in Jablonec na módní přehlídce Mercedes Benz Fashion Night 2024.

„Dostali jsme nabídku na prezentaci produktů Křišťálového ráje po dobu trvání vánočního trhu ve Zwickau ve dnech 25. listopadu až 22. prosince. Nejde o běžný stánkový prodej, prezentace se bude konat v kamenném obchodě v centru města a bude rozdělena do čtyř týdenních bloků,“ doplnil Pavel Kopáček.

Program

Čtvrtek 8. srpna – slavnostní zahájení akce, setkání s hosty svazu a partnery výstavy.

Pátek 9. srpna - „Den s klauny“ věnovaný rodinám s dětmi. Průvodcem dětí bude skupina klaunů a kreativní dílny budou v tento den v duchu klauniády.

Sobota 10. srpna – představení finalistek soutěže Miss České republiky, z nichž bude návštěvníky zvolena Miss Křehká krása 2024.

Neděle 11. srpna – oslava 120. výročí Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, v jehož režii je také doprovodný program. Módní přehlídky budou doplněny o modely z muzejní sbírky a muzeum bude po celý den pro návštěvníky Křehké krásy přístupné zdarma.

