„Protože v řadách našich strážníků je opakovaný vítěz celorepublikové soutěže v řízení dopravy pořádané Policií České republiky, strážmistr Martin Crkal, využili jsme jeho zkušeností a po dohodě s Policií České republiky začali naši strážníci usměrňovat ve špičce dopravu z důvodu snazšího a bezpečnějšího průjezdu. Dokoupili jsme píšťalky, vypůjčili si regulky pro řízení dopravy a s příslibem pomoci od jablonecké dopravní policie jsme vyrazili do terénu. Pokud bude třeba, půjdu dopravu řídit také“ pousmál se ředitel MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

V ulici U Přehrady se pracuje od dubna, hotovo by mělo být do konce června. Jde o třetí část rekonstrukce zmíněné ulice, jejímž investorem je Liberecký kraj, Jablonec nad Nisou se podílí investicemi do chodníků, zeleně a veřejného osvětlení. Stavba vyjde krajský rozpočet na 37,9 milionu korun včetně DPH.

Třetí část rekonstrukce ulice U Přehrady začala v dubnu. Po dobu stavebních prací je část ulice U Přehrady jednosměrná, a to od křižovatky s ulicí Smetanova po křižovatku s ulicí Palackého. Jednosměrná je i ulice Mánesova, jež je součástí objízdné trasy. Ta pro osobní vozy vede z ulice U Přehrady ulicí Smetanova do jednosměrné Mánesovy a zpět na ulici Palackého.

Strážníci řídí provoz na křižovatce Palackého a U Přehrady.Zdroj: MsM Jablonec nad Nisou

Pro nákladní automobily nad 12 tun je ulice U Přehrady uzavřená od křižovatky s ulicí Palackého po parkoviště u OD Tesco. Objízdná trasa ve směru od Tanvaldu vede po silnici I/14 ulicemi Podhorská, 5. května, Budovatelů, Liberecká, Tovární až na okružní křižovatku Ladova – Harrachovská. Ve směru od ulice Palackého je objížďka vedená ulicemi Riegrova, Harrachovská, Tovární a na silnici I/14 Liberecká, Budovatelů, 5. května, Podhorská až na OK Chelčického – Podhorská.

Se změnou dopravního značení a částečnou uzavírkou ulice U Přehrady souvisí také změny v městské hromadné dopravy a dočasné zrušení zastávky U Přehrady.

Změny v dopravě by měly trvat do konce června.

