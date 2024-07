V letošním rozpočtu má technický odbor jabloneckého magistrátu ve svém rozpočtu vyčleněno 11 milionů korun určených na plánovanou souvislou údržbu povrchů místních komunikací. Opravy obsahují odfrézování poškozené obrusné vrstvy vozovky a pokládce nového finálního povrchu a zasáhnou mimo jiné ulici Mšenskou, Horní, Turistickou, chodník v Průběžné ulici.

V tomto týdnu budou zahájeny práce na údržbě povrchu v ulici Mšenská, které jsou rozděleny na tři etapy, které budou postupně probíhat od 24. července do 16. srpna a zasáhnou celý zbývající úsek až po přejezdový chodník do ulice Josefa Hory. „Jednotlivé etapy jsou naplánovány tak, aby byl zajištěn přístup alespoň na jedno velké parkoviště. Buď parkoviště za obchodním centrem nebo parkoviště u lávky před objektem čp. 50. Tím chceme zajistit co nejmenší omezení parkování v této lokalitě,“ sdělil Štěpán Zmrzlý z oddělení správy komunikací.

V loňském roce v této ulici byla dokončena rekonstrukce plynového vedení. „Technický stav vozovky opravdu není v dobrém stavu. Po jeho opravě dlouhodobě volají i místní obyvatelé,“ popsal Zmrzlý. Město bude tato akce stát necelých 2,3 milionu korun.

Souvislá údržba komunikace byla tento týden zahájena také v ulici Horní u překladiště a ulici Turistická. Podle harmonogramu by práce měly trval do 29. července a městskou kasu přijdou dohromady na necelých 2,5 milionu.

V ulici Průběžná probíhá oprava chodníků navazující na souvislou údržbu vozovky. Akce probíhá v koordinaci s opravou oplocení soukromého pozemku a z tohoto důvodu zde omezení potrvá až do konce srpna.

„Omlouváme se občanům za vzniklé komplikace v průběhu realizace těchto akcí a žádáme o shovívavost a pochopení a dodržování přechodného dopravního značení. Věříme, že tyto opravy komunikací povedou ke zlepšení situace dopravní infrastruktury v dané lokalitě,“ doplnil Zmrzlý.

Do konce roku získají nový povrch ještě části ulic Na Čihadle (úsek od ulice Žitná po ulici Rýnovická) a Mlýnská (v úseku od ul. Podhorská po ul. Nad Mlýnem). Nový povrch chodníku se bude pokládat také v ulici Pobřežní, jakmile skončí stavební práce spojené s rekonstrukcí plynovodu.

V červnu se dokončila souvislá údržba spojky mezi ulicí Nerudova a Bousova a město vyšla na necelých 800 tisíc korun.

V ulici Jarní byla dokončena souvislá údržba části vozovky a chodníku v koordinaci s rekonstrukcí plynovodního řadu a přípojek, za kterou město zaplatilo necelých 700 tisíc korun.

