Základní škola Pivovarská má opravené dešťové svody a ležaté žlaby za 598 tisíc i opravenou a vymalovanou učebnu chemie za 83 tisíc. Školní budova v Sokolí ulici, která je součástí ZŠ 5. května, má kromě nových oken, také stavebně upravený sklad nářadí u tělocvičny, což si vyžádalo náklad ve výši 247 tisíc, a po stavební úpravě včetně opravy elektroinstalace a výměny LED světel jsou technické prostory (264 tisíc korun).

Přes milion stála oprava měření a regulace ve výměníkové stanici ZŠ Na Šumavě, částce 1,7 milionu odpovídaly stavební úpravy hlavního vstupu i některých tříd a nová bezbariérová rampa v ZŠ Pasířská.

V Mateřské škole Tichá opravil odbor technický elektroinstalaci včetně výměny světel za LED, stavební úprava a výměna zdravotní techniky v úklidových místnostech a sociálním zařízení personálu – to si celkem vyžádalo 1,5 milionu korun. A necelý milion stála stavební úprava, vodoinstalace a výměna zařizovacích předmětů sociálního zařízení v Mateřské škole Dolní.

5. května. Škola se musela vystěhovat

Navíc pokračuje rekonstrukce Základní školy 5.května. A pokračovat bude celý tento rok. Žáci se sem vrátí až na školní rok 2025/2026. Současný rok musí zvládnout v náhradních prostorech. Na začátku projektu rekonstrukce budovy školy město Jablonec nad Nisou zamýšlelo jen rozšířit kapacitu a provést rekonstrukci prostor, které využívá pro svou práci Montessori oddělení.

„Při prohlídce budovy a po debatách s oddělením školství i vedením školy jsme došli k závěru, že musíme projektově připravit k rekonstrukci i zbývající část budovy. A tak vznikla 3. etapa,“ popsal jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík. Jenže na realizaci jednotlivých etap by nestačily pouze letní prázdniny. „A tak po dohodě se školou i s pracovníky magistrátního oddělení školství se nám podařilo najít řešení, jak na celý školní rok a oboje prázdniny objekt předat stavbařům a všechny tři etapy sloučit do jedné,“ doplnil náměstek.

Náklady na rozsáhlou stavbu lehce překročí 66 milionů korun včetně DPH, na část modernizace školy má město v programu ITI Liberec – Jablonec nad Nisou alokovaných 25,5 milionu. Žádost o dotaci podá na přelomu srpna a září.

Výuka ve škole nebude ohrožená. Součástí ZŠ 5. května je také budova v Sokolí ulici, kde bylo dosud odloučené pracoviště MŠ Lovecká. To bylo možné zrušit, a do uvolněných prostor i do školní družiny se nastěhuje 2. stupeň z budovy v ulici 5. května. „Třídy Montessori najdou azyl na celý školní rok v internátu Střední školy služeb a řemesel v jablonecké Smetanově ulici,“ doplnila Radka Poprová z oddělení přípravy a realizace investic jabloneckého magistrátu. Podmínkou stěhování do budovy v Sokolí byla výměna oken. Ta v těchto dnech probíhá a vyjde městský rozpočet na 3,3 milionů korun.

Cílem roční stavby je kompletní rekonstrukce školy 5. května. Vyměněny budou všechny vnitřní rozvody, podlahy, omítky, podhledy, větrání, nové budou toalety i šatny. Práce pak završí vybavení moderním nábytkem. Rekonstrukce školy by měla být hotová do konce srpna 2025, přičemž po tomto datu ještě mohou pokračovat úpravy okolí budovy.

Ke konci se blíží další etapa rekonstrukce i Základní školy Mozartova. Zdejší žáci z ní měly zřejmě radost, prázdniny jim začaly o dva týdny dříve a do školy by se děti měly vrátit 16. září. Tedy měsíc prázdnin navíc.

Příští rok má proběhnout druhá etapa projektu. Celkové náklady na projekt rozprostřený do dvou let jsou vyčíslené přes 21 milionů, dotace z EU činí 17,4 milionu korun a ze státního rozpočtu přesahuje milion korun. Realizace je rozdělená do dvou etap a vyžádá si zkrácení školního roku dva týdny před prázdninami i dva týdny po nich.

Letos v rámci 1. etapy město utratí bezmála 5,5 milionu za stavební část a 1,4 milionu za vybavení, částky jsou uvedené bez DPH. Po prázdninách by tak škola měla mít k dispozici zmodernizované tři jazykové třídy a jednu učebnu IT, čtyři kabinety - pracovní výchovy, fyziky, cizích jazyků a zeměpisu, a tři sklady - dva přírodních věd a jeden pracovní výchovy. „Jazykové třídy k výuce angličtiny a němčiny budou mít kapacitu 63 žáků, učebna IT vybavená novými počítači a audiovizuální technikou bude připravená pro 30 dětí,“ popisuje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací.

Ve 2. etapě, která je plánovaná od června do září 2025, projdou modernizací tři odborné učebny - přírodopisu, cizích jazyků a pracovní výchovy, tři kabinety (matematiky, přírodopisu a cizích jazyků), dva sklady a sborovna.

