„Vjezd z ulice Hřbitovní už nyní není určený pro veřejnost, ale ne vždy byl zákaz vjezdu bez povolení akceptován,“ popsala mluvčí nemocnice Petra Hybnerová. Po osazení závorami zde bude fungovat jiný parkovací systém, než je tomu u hlavního vjezdu. Parkovat zde bude až na výjimky personál nemocnice.

K uzavírání zdravotnického areálu závorami začalo v roce 2017, protože se nemocnice potýkala s nedostatkem parkovacích míst pro pacienty, návštěvy i zaměstnance. Během pár dnů bylo zřejmé, že provedená opatření měla svůj význam. „V průběhu týdenního testování jsme řešili jen drobné technické nedostatky, které se dařilo průběžně odstraňovat,“ sdělil ředitel nemocnice Vít Němeček.

Návštěvníci špitálu mohou využít dvě parkoviště při vjezdu z Nemocniční ulice. „První je hned vpravo v podstatě ještě mimo areál nemocnice, druhé pak ono velké klasické hned za vjezdem do areálu,“ přiblížil vedoucí odboru provozu a správy majetku Nemocnice Jablonec Daniel Maděra.

Návštěvníci jsou s novým systémem spíše spokojeni. „Dojíždím do nemocnice každý týden a mnohdy nebylo kde zaparkovat. Myslím, že tady parkovali i lidé, co v nemocnici neměli co dělat,“ poznamenal 63letý Jiří z Kokonína. Na parkovišti se dnes najde místo snadněji. „Jsme tady za tátou, zaparkovali jsme bez problémů,“ popsal 45letý Jan ze Železnobrodska.

Sotva byla závora na místě, stala se u hlavního vjezdu nehoda. Mladá řidička motocyklu chtěla závoru objet přes chodník, nezvládla řízení a havarovala. Při pádu utrpěla lehké zranění, se kterým byla převezena na ošetření na chirurgii. „Policisté zjistili, že motocyklistka nevlastnila žádné řidičské oprávnění,“ zavzpomínala na incident mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Parkování za peníze i zadarmo

Do areálu nemocnice může veřejnost přijet dvěma hlavními vjezdy, z ulice Nemocniční (od Rýnovické) a vjezdem z ulice 28. října (u bývalé staré vrátnice). Zaparkovat lze na dvou parkovištích kousek od hlavního vchodu, která jsou zpoplatněna. Bezplatně lze parkovat na venkovním parkovišti s přistávací plochou pro veřejnost v ulici 28. října.

Prvních 30 minut je zdarma a není nutné s parkovacím lístkem chodit k platebnímu automatu. Od doby zaplacení má řidič 15 minut na vyjetí z areálu. V případě technických problémů je na parkovacích stojanech tlačítko, které řidiče spojí s nepřetržitou službou. Parkovací lístek není nutné dávat do vozidla na viditelné místo, tak jako v ulicích města.

V automatu je nastavený způsob pro platbu v hotovosti, je v něm ale zprovozněna možnost úhrady také platební kartou. Pokud návštěvník potřebuje platit bezhotovostně, je třeba po načtení parkovacího lístku zmáčknout na displeji tlačítko „kartou“. Pacienti se ZTP mají možnost si s průkazkou parkovací lístek před odjezdem anulovat na informacích.