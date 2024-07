Zatím je to staveniště, ale do konce prázdnin chtějí mít hotovo.

Stěhováním získají ambulance více místa, rozšíří se jejich nabídka i zvýší komfort pro pacientky, přiblížila mluvčí nemocnice Jana Luňáková. „Nová gynekologická i porodnická ambulance bude ve všech ohledech lepší než ta současná. Především se zaměřujeme na rozšíření ultrazvukových vyšetření, urogynekologické poradny a ambulance dětské gynekologie. Kromě toho rozšíříme spektrum péče o specializované poradny prekancerózní, endometriozovou a myomovou," uvedla mluvčí.

Důležitým důvodem pro přemístění ambulancí je podle ní také oddělení ambulantního traktu od hospitalizačního. „Což zvýší komfort a soukromí pacientek. Významně se také zvýší prostor v ambulancích, což nám umožní poskytovat kvalitnější péči a zlepšit celkový zážitek pacientek při návštěvě naší ambulance," dodala. Ambulance pro porodnici a gynekologii jsou zatím v přízemí chirurgického pavilonu. Nyní pro ně řemeslníci upravují část čtvrtého patra, kde dříve byly kanceláře vedení nemocnice a oddělení ARO a jednotky intenzivní péče.

„Stavební práce a následné vybavování prostor nábytkem by mělo být hotové do konce srpna, poté bude následovat stěhování," uvedla Luňáková. Podle ní do budoucna nezůstanou prázdné ani současné prostory gynekologicko-porodnické ambulance. „Budou využity pro rozšíření gastroenterologického oddělení," dodala mluvčí nemocnice.

