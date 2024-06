O měsíc dříve, než se plánovalo, začne výstavba parkoviště v jablonecké ulici Mšenská, které je známé pod názvem Šachovnice. Projekt zahrnuje nejen parkovací plochu pro 33 aut, ale také novou přístupovou komunikaci a opravu chodníků. Město za stavbu zaplatí téměř 3 miliony Kč bez DPH. Stavba začne 1. července, hotovo by mělo být nejpozději do konce září. Od října tak budou mít lidé k dispozici nové parkoviště.

Kromě vlastní parkovací plochy o velikosti 780 m2 projekt zahrnuje také novou přístupovou komunikaci, výstavbu nových i opravu již existujících chodníků a veřejné osvětlení. „Bohužel stavební práce zahájí nutné kácení šesti vzrostlých zdravých stromů, které zasahují do plochy budovaného parkoviště,“ popsasl Petr Heidrich z oddělení přípravy a realizace investic jabloneckého magistrátu. Nové parkoviště značně rozšíří možnosti parkování na největším jabloneckém sídlišti, po kterých zdejší obyvatelé volají už delší dobu. Po realizaci by tu mělo najít místo navíc třicet automobilů, dosud tu bylo místo pro tři.

Stavební práce začnou v pondělí 1. července, dílo by mělo být kompletně dokončené v září. „Během realizace se pokusíme co nejméně omezit dopravu v přilehlých komunikacích. Bohužel, dočasně snížíme počet parkovacích míst,“ doplnil stavbyvedoucí zhotovitele stavby společnosti EUROVIA CZ, a.s. Tomáš Kotyza.

Na stavbě se budou pohybovat stroje a v jejím okolí se objeví i drobné meziskládky stavebního materiálu. „Prosíme proto o toleranci a dodržení základních zásad bezpečnosti, protože budete procházet stavbou. Dále žádáme všechny, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení a neblokovali svými automobily přístup na staveniště,“ apeluje na veřejnost Kotyza. Veškerá omezení budou jen po dobu nezbytně nutnou.

