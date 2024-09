Starostové i hasiči Frýdlantska apelují na zájemce, aby nejezdili do zasažené oblasti pomáhat individuálně, ale nahlásili se jako dobrovolníci na www.ADRA.cz, která pomoc zasaženým oblastem koordinuje. Přihlásit se je možné ZDE.

Jak mohu pomoci z Jablonce nad Nisou?

Ve středu 18. září pořádá Český červený kříž od 16 do 18 hodin na adrese Uhelná 991/5, Jablonec nad Nisou sbírku. Přinést obyvatelé mohou hygienické prostředky, uklízecí prostředky, ženijní nástroje (lopaty, košťata, smetáky..), malé domácí spotřebiče (pračky, sušičky, powerbanky, vysoušeče..), spacáky a deky… Vše čisté a vyprané.

Potravinová banka

Do Potravinové banky je možné dodat balenou vodu a potraviny, kterou poté budou přerozdělovat do území s Krajským krizovým štábem. Sokol Jablonec nad Nisou otevřel sběrné místo pro Potravinovou banku v jablonecké sokolovně – kavárna ARÉNA ve středu až pátek od 9 do 18 hodin.

Krajanka, ul. Generála Mrázka, přijímá 18. září do 13 hodin a 19. a 20. září do 17 hodin balenou vodu, masové konzervy, instantní jídla, trvanlivé potraviny, hygienické a čistící prostředky.

Mohlo by vás zajímat: To musíte vidět. Jablonecký pediatr ukazuje, jak pomáháme dětem při smrkání