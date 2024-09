Město Jablonec nad Nisou se připravuje na možný průběh víkendového počasí i na likvidaci jeho následků. Dnes se kvůli tomu na jablonecké radnici sešel krizový štáb města. „V pohotovosti jsou dobrovolní hasiči, vodní záchranáři a dobrovolní zdravotníci, strážníci, ale i pracovníci technických služeb a veřejně prospěšných prací. Naším hlavním cílem je garantovat Jablonečanům pomoc v případě nouze a průjezdné město,“ sdělil jablonecký primátor Miloš Vele.

Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem se očekává deštivé počasí, ale vetší problémy předpokládají meteorologové hlavně se silným nárazovým větrem. Ten může být příčinou vývratů a následných překážek na dopravních cestách nebo ucpaných koryt řek.

Kontakty pro řešení problémů s počasím v Jablonci nad Nisou: krizovystab@mestojablonec.cz

krizová linka: 770 162 870

dispečink TSJ: 775 790 315

tísňová linka MP: 156

Na to vše se krizový štáb připravoval. „Požádali jsme o posílení jednotek dobrovolných hasičů během víkendů, v pohotovosti jsou pracovníci s motorovými pilami, kteří by pomáhali při likvidaci havárií nebo v případě ohrožení,“ přiblížil vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu Vratislav Pavlín.

Jak Technické služby, tak krizové řízení už mají připravené pytle s pískem. Pokud by někdo potřeboval pytle na protipovodňové zábrany, pak mu je můžeme vydat, a to na základě žádosti, kterou zašle na e-mail krizovystab@mestojablonec.cz.

„Lidé by si měli zabezpečit na víkend své objekty, neměli by chodit do lesa, přeparkovat své vozy tak, aby nestály pod stromy nebo blízko vody. Pokud snad nastane nějaký problém, zvolte některý ze zmíněných kontaktů,“ doporučil primátor Vele.

V Jablonci nad Nisou v sobotu 14. září probíhá Den evropského dědictví. Program na venkovních prostranstvích je zrušený, část se přesunula do interiérů, památky se však otevřou dle plánu. Jen Muzeum skla a bižuterie se rozhodlo nepořádat slavnostní odhalení pamětní desky K. R. Fischera a přesunout je na náhradní termín. Protože jsou zrušené sobotní cyklistické závody v Bedřichově, ruší Jablonecká dopravní také dopravní opatření pro spoj na lince č. 101 s odjezdem z Rychnova v 9:48 hod. (odjezd z autobusového nádraží 10:15 hod.), který měl mimořádně končit v zastávce Bedřichov, centrální parkoviště.

Změní se také provozní doba veřejných toalet u přehrady, a to s platností od čtvrtka 12. do pondělí 16. září. WC U Prutu a za stánkem Základna bude otevřené denně od 12 do 18 hodin, WC U Hráze (JIH), pod bývalou Bižutérií, u beachvolejbalového hřiště a na Tajvanu budou zavřená.

