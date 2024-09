Jablonecká radnice je od 1. července 2024 zapsaná na seznam národních kulturních památek. Magistrát se postupně snaží poslední desetiletí uvést budovu do stavu dle návrhu jejího architekta Karla Wintera. Nyní bude pokračovat obnova radnice dalším krokem – pracovat se bude na poslední části kanceláře primátora, konkrétně prostoru sekretariátu. Obnova bude stát více než půl milionu korun. Práce by měly začít ve druhé polovině září.

„Během přípravy projektu jsme oslovili společnosti, které mají zkušenosti s úpravami reprezentativních prostor a město s nimi dlouhodobě spolupracuje. Tímto krokem dokončíme obnovu primátorského křídla, v rámci celé radnice ale máme připravené ještě další projekty,“ doplnil Řeháček.

Projekt za miliony

Město připravilo projekt Obnova nové radnice v Jablonci nad Nisou, který podalo do 51. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) určené na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO. V případě úspěchu může Jablonec na projekt obnovy radnice získat až 14 milionů.

„Projekt obnovy radnice se zaměřuje na zpřístupnění balkonu a terasy z obřadní síně, obnovu parteru budovy, včetně sanace žulového soklu, revize ocelových mříží, návrhu hlavních dveří podle projektu Karla Wintera a dalších úprav,“ popsal jablonecký primátor Miloš Vele.

Mělo by to být opět veliké. „Hlavní změnou budou vstupní dveře do budovy dle návrhu jejího autora Karla Wintera a balkon přístupný veřejnosti,“ přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Na projektu k další obnově radnice, který zahrnuje sanaci žulového soklu, revizi ocelových mříží, návrh hlavních dveří dle Karla Wintera i nový vstup pro zaměstnance, se začalo pracovat v lednu tohoto roku. Dále projekt obnovy obsahuje také revizi stávajících dveří, výkladců a oken, obnovu textilních markýz, revizi oken mezaninu a zpřístupnění terasy u obřadní síně. Veřejná zakázka by dle předpokladu měla být vyhlášená letos na podzim a realizace projektu se předpokládá příští rok.

Rozpočet projektu: Předpokládané náklady dotační akce 25,1 mil. Kč

Maximální způsobilé výdaje dle výzvy 20,0 mil. Kč

Požadovaná dotace EU 14,0 mil. Kč

Předpokládaná spoluúčast města 11,1 mil. Kč

Další dokončená část obnovy radnice nabídne rozšíření komentovaných prohlídek budovy. „V roce 2023 byly prohlídky radnice velmi populární s návštěvností tří tisíc osob. Po rozšíření okruhu o terasu a obřadní síň se očekává další nárůst návštěvnosti, což bude monitorováno jako závazný indikátor po dobu udržitelnosti projektu, tedy pět let od ukončeného financování,“ dodal Řeháček.