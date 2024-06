Jablonecká radnice se 1. července stane národní kulturní památkou. A proto se chystá na další rekonstrukci, která zahrnuje zpřístupnění balkonu a terasy, obnovu parteru a další úpravy. Projekt, jehož realizace je plánována na roky 2025 a 2026, má za cíl otevřít budovu veřejnosti a zvýšit její povědomí.

Jablonecká radnice se 1. července stane oficiálně národní kulturní památkou. | Foto: jablonec.com

Zpřístupnění balkonu a terasy z obřadní síně, obnova parteru budovy, sanace žulového soklu, revize mříží, návrh hlavních dveří dle původního projektu Karla Wintera a další úpravy. A po skončení úprav pravidelné komentované prohlídky.

Tak by měla vypadat nejbližší budoucnost jablonecké radnice na náměstí Míru. Stavba z roku 1933 se 1. července oficiálně stane národní kulturní památkou zapsanou do seznamu České republiky. Projekt na výše uvedené úpravy má objekt ještě více otevřít veřejnosti a uvést do širšího povědomí.

Žádost o dotaci podal magistrát již na jaře, v případě úspěchu může projekt za 20 milionů získat až sedmdesát procent, tedy 14 milionů korun. Magistrát počítá dále s miliony korun na nezpůsobilé výdaje, celková spoluúčast města by tak byla skoro 11,5 milionu korun. „Kromě výše popsaného připravujeme i rekonstrukci obřadní síně,“ prozradil primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele.

Realizace projektu by měla proběhnout v letech 2025 a 2026. „Veřejná zakázka na realizaci projektu se plánuje na podzim letošního roku,“ doplnila vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu Iveta Habadová.

Po zpřístupnění terasy očekává magistrát zvýšený zájem o prohlídky budovy. „Po ukončení obnovy by měly přibýt pravidelné komentované prohlídky v rámci spolupráce s organizací Kultura Jablonec,“ doplnil Vele.

