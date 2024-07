Jak dlouho kniha vznikala a je koncipována podobně jako předchozí knihy o toulání krajinou? Vlastně ano, je to jakési pokračování ve stylu naší tvorby v Jizerkách, Lužičkách a Českém ráji, s fotkami Honzy Pikouse, se kterým jsem Rujánu obešel dokola pěšky a byli jsme tam spolu za ta léta mnohokrát. Knížka vznikala celých 20 let, ale dopsal jsem ji za poslední dvě léta, část přímo na Rujáně, ten text musí vonět mořem.

S jakým cílem jste knihu psal? Proč by neměla uniknout pozornosti čtenáře? Důvod byl prostý, kniha vznikla hlavně proto, že se nás celá řada lidí pořád ptala, proč na Rujánu jezdíme, jaké to tam je a co tam lze vidět. Knížka zachycuje tamní náladu takovým tím naším jizerskohorským stylem, ale zároveň může sloužit jako inspirace pro výlety. Rujána je posedlost, kdo jednou ochutná, nemůže se nevrátit. Asi bych nedovedl napsat knihu o chorvatském či tureckém moři, ale tady mám pořád pocit, že Balt je tak trochu náš.

Rujánu jste poznal už v dětství a jako dospělý muž jste se sem pravidelně vracel. Jak se za tu dobu ve vašich očích Rujana proměnila? Ano, v 80. letech 20. století jsem tam by s rodiči a prarodiči a pamatuji si z toho překvapivě hodně. Ale tehdy to tam bylo takové hodně šedivé, ta nezapomenutelná DDR myší barva fasád, pověstné plastové lžičky na zmrzlinu. Ale mezi tím ta úžasně voňavá vesnická pekařství a řeznictví. Fasády jsou tam dnes mnohem barevnější a voňavých krámků na vesnických návsích poněkud ubylo. Přibylo ale supermarketů a hodně turistických zařízení, všechny prázdninové domky, maríny. Tichých míst tam ubývá, jako třeba v Jizerkách. A teď o tom navíc vydáme knížku s řadou tajných tipů…

Po sérii rozhleden, vyhlídek a dalších regionálních míst jste tentokrát zavítal až za hranice. Čím vás Rujána natolik okouzlila, že jste se rozhodl jí věnovat knihu? Ono je to trochu složitější, protože tato knížka překvapivě navazuje na naši toulavou tvorbu. Balt totiž mají rádi skoro všichni, co mají rádi Jizerské hory. Ta přitažlivost je až překvapivá, přestože nejvyšší vrchol ostrova nepřevyšuje stovku nadmořských metrů. Opakuji to pořád a píši o tom i v knížce. Pro mě je Rujána vlastně takové Frýdlantsko, jenže nekončící na polských hranicích, ale v moři. Jsou tam bučiny, háječky v lukách, zlatě kvetouc janovce, také všude aleje propojující vesničky, jsou tam gotické kostelíky, stromy jsou skoro stejné jako u nás, všude pole, staré kravíny. Člověk se tam cítí exoticky, ale vlastně pořád tak nějak jako doma.

Máte raději Rujánu v létě, či v zimě?

Ostrov je krásný v každém ročním období, proto jsem také do knížky popsal právě to, jak se v průběhu roku tamní nálady mění. My tam začali před 20 lety jezdit v prosinci, a to byl nádherný čas. Leželi jsme ve spacáku na zcela opuštěné pláži a kolega a kamarád Petr „Ferdyš“ Polda se tehdy nebál tam zapálit oheň, což už se jistě nesmělo, ale nikomu to nevadilo. Ale časy se mění, knihu jsem na Rujáně dopisoval letošní zimu, a to se po plážích u Binzu procházela řada lidí, bylo jich ale pořád dost málo na to, aby se na sebe ještě pořád usmívali.

V roce 2015 jste spolu s kamarádem a kolegou Honzou Pikousem obešel Rujánu jen s batohem a stanem. Jak vzpomínáte na tento silný zážitek? Překvapilo vás, ať už mile či nemile, něco během této cesty?

Nejvíce překvapivé bylo, jak dva poutníky s batohy nadšeně přijímali zdejší lidé, to člověk v Čechách nezažije. Mávali na nás z aut, smáli se, dokonce jeden chlapík nám ugriloval bílou klobásu. Rujána je sice ostrov rekreace a turistiky, ale české pojetí putování je tam těžké retro.

Rujána posloužila jako exteriér pro seriál Třicet případů majora Zemana. Podařilo se vám vypátrat všechna filmová místa? Můžete zvědavému čtenáři přiblížit, v jakých konkrétních dílech se Rujána objevila?

Hned ve dvou a nechám na čtenářích, ať si je vypátrají. Krásná agentka Hanka Bízová v podání Reginy Rázlové tam rafinovaně hrála své hry se západoněmeckými agenty, a nakonec zahynula ve vodách Baltu. Rujána v seriálu totiž hrála lázeňské letovisko kdesi ve Šlecvicko-Holštýnsku. Filmových míst je tam řada a nejcennější pro jejich milovníky bude asi najít Penzion Bornschütz, jednu vilu v mořských lázních Binz; vypadá stále podobně jako ve filmu, i když jaksi více přívětivě.

V obsahu mě zaujala kapitola Rujánský lodní deník. Na co tato kapitola odkazuje?

Tam je vazba na Liberec nejsilnější. Kapitán Honza Hola si svoji loď postavil v garáži v Kateřinkách. A měli jsme tu čest plout s ním okolo ostrova. Bylo to úžasné a pro mě po všech těch letech toulání Rujánou velmi neobvyklé. Plavba podle pobřeží není žádná legrace, byť to tak z pobřeží může vypadat, moře nás třeba nechtělo pustit zpátky do přístavu. Právě na lodi jsem si uvědomil, že jakkoliv si můžeme na Rujáně připadat jako někde na louce u Jindřichovic pod Smrkem, hned vedle je pořád ono moře, které může být pěkně kruté.

close info Zdroj: Jan Pikous zoom_in Toulavé čtení obohatil další titul, jedná se o knihu Rujána - Baltská kráska.

Máte rozepsané další knihy či rozpracované obdobné projekty?

Rujána byla doslova srdcovka, podobně rád jezdím na Libereckou chatu do Alp, z čehož snad také někdy nějaké toulavé čtení vznikne. Ale jinak jsem stále radši doma, toulám se doslova okolo komína. Rozpracovaného je toho ovšem moc. Pracujeme na knize Smrkové toulání, která by měla oslavit 50. výročí Knihy o Jizerských horách a zachytit proměny Jizerek za posledních třicet let. Před dokončením máme i další díl z pentalogie lužickohorských knih pod názvem V kraji Zdislavy z Lemberka. Průběžně, tedy už asi třicet let, pracuji na Knize o Ještědských horách. Je toho dost a snad nám budou čtenáři i novináři stále naklonění jako doposud.

