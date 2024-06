Pozor. Rekonstrukce ulice Generála Mrázka v centru Jablonce nad Nisou znepříjemní průjezd mezi radnicí o obchodním domem Central. Od pondělí 17. června zahájí oddělení přípravy a realizace investic jabloneckého magistrátu opravu v ulici Gen. Mrázka. Stavební práce potrvají do září a vyžádají si nejprve částečnou, posléze i úplnou uzavírku ulice. Projekt zahrnuje rekonstrukci povrchů komunikace, přilehlých chodníků, veřejného osvětlení a uličních vpustí.

Město za něj zaplatí téměř 5 milionů korun bez DPH. Stavba v jablonecké ulici Gen. Mrázka, v části mezi ulicemi Kubálkova a Máchova, bude rozdělená do dvou etap. „Částečně se komunikace uzavře od 17. června do 2. července, od 3. července až do dokončení stavby v září bude tato část ulice uzavřená úplně. Objízdná trasa povede po sousedních komunikacích,“ popsal Petr Heidrich z oddělení přípravy a realizace investic jabloneckého magistrátu.