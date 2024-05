Jablonec nad Nisou investuje do oprav silnic a chodníků. Po zimě začíná město s rekonstrukcemi komunikací, na které vyčlenilo 11 milionů korun. Opravy se týkají hlavně frekventovaných tras a autobusových linek.

Po zimě začíná město s rekonstrukcemi komunikací, na které vyčlenilo 11 milionů korun. Ilustrační foto | Foto: Lenka Pospíšilová

Jakmile skončila zimní údržba, pustil se technický odbor jabloneckého magistrátu do údržby místních komunikací. Primárně se zaměřil na opravy komunikací I. a II. kategorie a komunikace, po nichž je vedená autobusová linka. Současně zahájil souvislou, tedy velkoplošnou údržbu komunikací. Město na tento typ prací v rozpočtu vyčlenilo 11 milionů korun.

„Opravy spočívají v odfrézování poškozené obrusné vrstvy vozovky a pokládce nového finálního povrchu. Část oprav provedou Technické služby Jablonec nad Nisou, na část za zhruba šest milionů korun magistrát vysoutěžil dodavatele,“ přiblížil jablonecký náměstek pro správu majetku Petr Roubíček.

Do konce května se vyznačují opravy komunikací I. a II. kategorie, které by měly být dokončené do poloviny června. „Pak budou pokračovat opravy po jednotlivých lokalitách na komunikacích III. třídy, jichž je ve městě nejvíce,“ doplnil Štěpán Zmrzlý z oddělení správy komunikací jabloneckého magistrátu

Nový povrch už má parkoviště v ulici Rýnovická, za nějž město zaplatilo přes milion korun, i část ulice Stavební od ulice Blanická po čp. 38, ten vyšel na více jak 603 tisíc korun. „V červnu se bude opravovat výjezd z parkoviště na Horním náměstí, auta budou po dobu opravy vyjíždět z parkoviště na ulici Palackého v křižovatce s ulicí 28. října. Termín prací technické služby ještě upřesní,“ dodal Zmrzlý.

Do konce roku získají nový povrch ještě části ulic Bousova (spojka z ulice Nerudova), Na Čihadle, Mlýnská (v úseku mezi ulicemi Podhorská a Nad Mlýnem) a vysoutěžené komunikace v ulicích Horní, kde se dokončí zbylá část po překladiště, Mšenská po spojku do ulice J. Hory, Turistická a Průběžná. Nový povrch chodníku se bude pokládat také v ulicích Jarní a Pobřežní, jakmile skončí stavební práce spojené s rekonstrukcí plynovodu.

