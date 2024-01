Město předložilo už třetí žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení z Národního plánu obnovy. S její podporou chce vyměnit další svítidla za úsporná ledková. Ve městě je celkem 6394 svítidel, z nichž je už 5108 vyměněných za LED. První etapa výměny veřejného osvětlení proběhla v roce 2022. A to v samotném centru města a v Podhorské ulici.

Jenže ne všude jsou z nového osvětlení nadšení. Třeba právě v Podhorské ulici, zvláště v části nejblíže centru města. „Dříve svítily lampy více. Sice nám to svítilo do bytu, to jsme ale vyřešili žaluziemi. Ale když vyjdu večer ven, je světlo jen pod lampou, pak dlouhý stín. Není to úplně komfortní,“ poznamenal obyvatel ulice Pavel.

Na modernizaci veřejného osvětlení pracuje město už od roku 2019. „Původní projektová dokumentace byla rozpracovaná na deset let, podařilo se ji však přepracovat, rozdělit do pěti etap, zkrátit tak dobu realizace do roku 2025 a tím využít dotační program, z něhož je možné každý rok čerpat 10 milionů korun,“ připomněl Roubíček.

A protože už letos město „vybralo“ dotace na osvětlení v částech Vrkoslavice a Kokonín za skoro 5 milionů, dostane podobnou částku na osvětlení v centru a ve Mšeně. Tady město doplatí více než 2 miliony korun. Přesněji: město zaplatí za nové osvětlení v centru a ve Mšeně 7,3 milionu korun, dle podmínek výzvy činí dotace 30 korun na jednu ušetřenou KWh, tedy zhruba 5,2 milionu.

Projekt výměny veřejného osvětlení v centru města a ve Mšeně by se měl realizovat od března do října letošního roku. Poté by ve městě mělo být vyměněných 80 procent svítidel z celkového počtu 6394.

Veřejné osvětlení je v provozu 4100 hodin ročně se spotřebou 2,5 milionu kWh. Výdaje města na jeho provoz byly 20 milionů korun.