V nejbližší době ne, ale v budoucnu by se v Jablonci nad Nisou mohla objevit i elektrokola. „Původně jsme o nich ani nepřemýšleli, protože to by znamenalo vystavět infrastrukturu dobíjecích stanic. Nyní ale společnosti provozující elektrokola přišly s novým konceptem výměny elektrobaterií. V příštích letech by se tak mohla v ulicích Jablonce objevit i elektrokola,“ doplnila Opočenská.

Sdílená kola se v Jablonci nad Nisou objevila na začátku června loňského roku. Společnost Nextbike jich na základě smlouvy s magistrátem instalovala 100 na 25 předem vytipovaných lokalit. Kdo se chtěl svézt, musel si stáhnout aplikaci Nextbike, provozovatele sdílených kol, do chytrého telefonu.

Fungování aplikace je podmíněno registrací ve stylu jméno, číslo telefonu, e-mail. Poté přijde v SMS zprávě PIN pro dokončení registrace, po níž musí uživatel zaplatit jednorázový poplatek 50 korun. Na webu nextbikeczech.com nebo přímo v aplikaci pak zjistí, kde jsou stanoviště sdílených kol, a může si naplánovat, odkud a kam pojede. U kola pak musí spustit aplikaci, kliknout na tlačítko rent bike, naskenovat QR kód a tím se otevře zámek. Drobnou nevýhodou je, že při použití aplikace musí být zájemce online.

