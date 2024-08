„Při prohlídce budovy a po debatách s oddělením školství i vedením školy jsme došli k závěru, že musíme projektově připravit k rekonstrukci i zbývající část budovy. A tak vznikla 3. etapa,“ říká jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík. Jenže na realizaci jednotlivých etap by nestačily pouze letní prázdniny. „A tak po dohodě se školou i s pracovníky magistrátního oddělení školství se nám podařilo najít řešení, jak na celý školní rok a oboje prázdniny objekt předat stavbařům a všechny tři etapy sloučit do jedné,“ doplnil náměstek.

Náklady na rozsáhlou stavbu lehce překročí 66 milionů korun včetně DPH, na část modernizace školy má město v programu ITI Liberec – Jablonec nad Nisou alokovaných 25,5 milionu. Žádost o dotaci podá na přelomu srpna a září.

Výuka ve škole nebude ohrožená. Součástí ZŠ 5. května je také budova v Sokolí ulici, kde bylo dosud odloučené pracoviště MŠ Lovecká. To bylo možné zrušit, a do uvolněných prostor i do školní družiny se nastěhuje 2. stupeň z budovy v ulici 5. května. „Třídy Montessori najdou azyl na celý školní rok v internátu Střední školy služeb a řemesel v jablonecké Smetanově ulici,“ doplnila Radka Poprová z oddělení přípravy a realizace investic jabloneckého magistrátu. Podmínkou stěhování do budovy v Sokolí byla výměna oken. Ta v těchto dnech probíhá a vyjde městský rozpočet na 3,3 milionů korun.

Cílem roční stavby je kompletní rekonstrukce školy 5. května. Vyměněny budou všechny vnitřní rozvody, podlahy, omítky, podhledy, větrání, nové budou toalety i šatny. Práce pak završí vybavení moderním nábytkem. Rekonstrukce školy by měla být hotová do konce srpna 2025, přičemž po tomto datu ještě mohou pokračovat úpravy okolí budovy.

„Na dvoře školy by měl vzniknout malý amfiteátr, nově řešené budou i vstupy pro žáky,“ přiblížil Chuchlík. Kancelář architektů města (KAM) intenzivně pracuje na podobě předprostoru školy. „Přístupy do školy budou bezbariérové, celá plocha před hlavním vchodem bude předlážděná, uvažuje se o vhodně zeleni i o úschovně kol. Před hlavní vchod už nebude možné vjíždět automobily,“ popsala Pavlína Müllerová z KAM.

V současné době je před školou možné poněkud divoké parkování, které využívají jak zaměstnanci, tak veřejnost. Nebezpečný je tento stav hlavně ráno, kdy děti do školy přicházejí a část jich přiváží rodiče. „Abychom eliminovali bezpečnostní problémy, vytvoříme před školou K + R záliv,“ doplnil Chuchlík.

Část projektu, která je tzv. druhou etapou celkové rekonstrukce, se týká modernizace směřující k vylepšení způsobu a podmínek vzdělávání. Předmětem modernizace jsou odborné učebny – školní dílny, přírodních věd, jazyků, IT a robotiky včetně kabinetů a skladů, modernizace školní kuchyňky a sborovny. „Součástí projektu je i zajištění bezbariérovosti. Tu splní výtah, příjezdové rampy a bezbariérová WC,“ dodala vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu Iveta Habadová.

