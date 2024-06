Město Jablonec nad Nisou a Severočeské komunální služby, s. r. o. (SKS) plánují vybudování moderního centra na zpracování odpadu v lokalitě Brandl. Tento projekt má nahradit stávající překladiště a sběrný dvůr v Proseči, které se nemohou dále rozvíjet kvůli územnímu plánu. Nové centrum by mělo využívat moderní technologie a zlepšit obslužnost, aniž by rušilo život obyvatel.

Areál výtopny Brandl prošel v uplynulých letech částečnou revitalizací. | Foto: Jan Sedlák

Areál někdejší výtopny mají zavalit odpadky. Nicméně, sofistikovaně. „Je zde prostor pro růst a využití moderních technologií. Navíc v areálu na Proseči nemůžeme dle platného územního plánu investovat do zařízení,“ popsal ředitel jablonecké pobočky SKS Zdeněk Faistaver. Překladiště a sběrný dvůr v Proseči se nemůže dále rozvíjet, navíc stojí provizorně i v zóně, která je z pohledu územního plánu způsobilá k výstavbě příměstského bydlení. Za pár lety by tu tak mohly vyrůst nové bytové domy.

V těchto dnech podepsali zástupci města a společnosti SKS, dceřiné společnosti akciovky Marius Pedersen, memorandum o zřízení centra. Část pozemku je ve vlastnictví města, větší část patří společnosti Jablonecká energetická, která je ve 100 procentním majetku města. Ta už pozemek nevyužívá. „Platí dohoda, že Jablonecká energetická převede svůj podíl pozemku na město v rámci vyrovnání příplatku mimo základní kapitál z roku 2013. Příplatek tehdy činil 160 milionů korun,“ sdělil primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele.

SKS tak získá velkorysý areál, městu se naopak uvolní cirka čtyřhektarový pozemek na Proseči, kde je nyní sběrný dvůr a překladiště. „Na základě memoranda začneme intenzivně pracovat na projektu,“ doplnil Fastaver.

Podle SKS je areál Brandl prostorově komplikovaný. Projekt tak musí počítat s rozmístěním jednotlivých zařízení včetně komunikací a umístěním mostových vah tak, aby byla obslužnost optimální. „Je důležité zařízení koncipovat tak, aby nevznikaly fronty aut na veřejných komunikacích tak, jak se nyní děje při vjezdu do areálu na Proseči,“ poznamenal Fastaver.

Areál Brandl leží na okraji Jablonci v údolí kolem Nisy ve směru na Vratislavice nad Nisou a Liberec. Výhodnost místa podtrhuje i fakt, že se nachází až za obytnými zónami a nebude tak rušit život obyvatel.

Pokud půjde vše podle plánů, bude na světě studie proveditelnosti za cirka 250 milionů korun ještě letos. V roce 2025 by měly proběhnou úřední procedury a povolovací procesy. „Jsem optimista, první stavby by mohly vznikat již v roce 2026. A do pěti let by mohl moderní areál začít fungovat,“ přeje si Fastaver. Celý projekt bude financovat SKS, respektive společnost Marius Pedersen.

