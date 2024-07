Od 1. září nastoupí na místo jednatele městské společnosti SPORT Jablonec, s.r.o., Roman Hanzl. Nahradí tak ve vedení Štěpána Matka. Hanzl vzešel z výběrového řízení, jehož se zúčastnilo deset zájemců.

Dosavadní jednatel společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., Štěpán Matek ohlásil úmysl ukončit svoje působení ve funkci nejpozději 31. srpna 2024. Na základě toho rozhodla rada města o vypsání výběrového řízení na nového jednatele, do něhož se přihlásilo deset zájemců. Výběr byl dvoukolový, v prvním kole výběrová komise posoudila splnění zadaných požadavků a do druhého si pozvala vybrané kandidáty k osobnímu pohovoru. Ke jmenování do funkce jednatele SPORT Jablonec pak doporučila Romana Hanzla.