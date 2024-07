Taxi služby v Jablonci nad Nisou nabízejí kromě běžného převážení zákazníků i speciální dopravu. Některé vás svezou i s domácím mazlíčkem, jiné nabízejí rychlou přepravu zásilky. Kdo dojíždí pravidelně k lékaři, může to mít se slevou. Problém není ani platba kartou, objednání odvozu přes aplikaci nebo odvoz vás i vašeho vozu třeba z restaurace pozdě večer.

Aktuálně nejlevněji se po Jablonci nad Nisou dostanete s Taxi 158, nabízí akční cenu 69 korun za cestu po Jabloneci v rámci jimi vymezené zelené zóny. Ta zahrnuje v podstatě celé město od Kokonína po Rýnovice. Služba působí stejně i v sousedním Liberci. Pro cestování mezi oběma zelenými zónami si připravte vždy 289 korun.

Společnost nabízí i kurýrní služby, přepravu zvířat nebo výhodný odvoz k lékaři či do nemocnice. Samozřejmostí je i doprava pro firmy.

Některé taxi služby v Jablonci vyloženě nabízejí i odvoz na letiště v Praze nebo Drážďanech třeba pro zákazníky, kteří nechtějí řešit parkování u letiště. Taxi 158 vozí zájemce z Jablonce či Liberce na pražské letiště za 2190 korun.



Podobné služby nabízí i společnost Nonstop mobil taxi. Po městě její vozy zajedou kamkoli za 89 korun, samozřejmostí jsou kurýrní služby. Společnost navíc nabízí službu zvanou Drink & Drive. „Jste na oslavě, večírku, nebo večeři a auto máte s sebou? Zavolejte si Drink & Drive, odvezeme vás i váš vůz rychle, bezpečně a včas,“ popisuje službu společnost na svých webových stránkách. Společnost nabízí i možnost vystavení faktury za objednané služby.

Kdo jezdí taxíkem pravidelně, získá věrnostní slevy i u společnosti Máslík Taxi. Výhodné ceny nabízí i na svozy a rozvozy zaměstnanců do práce v domluvené časy. I ona odveze vás i váš vůz od baru, službu nazývá Želva. „Najdete u nás všechny běžné taxi služby, ale samozřejmě, vše je na individuální dohodě a jsme připraveni pro vás ušít službu dle vašich požadavků, možností a přání. My jsme tu pro vás. Vy nám říkáte, jak chcete aby naše Taxi pro Jablonec fungovalo,“ zní krédo společnosti Máslík Taxi.

Profi Taxi Jablonec nad Nisou ulehčuje život svým zákazníkům mobilní aplikací. Ta nejen určí dle GPS přesnou polohu zákazníka, a tím zaručuje co nejrychlejší přistavení vozidla, ale i předem vypočítá cenu, kterou bude zájemce platit. Je pak na něm, zda na nabídku klikne nebo se podívá po jiných možnostech dopravy.

„Pro řízení, kontrolu a rozdělování zakázek využíváme ty nejmodernější technologie. Náš dispečink nám pomocí GPS a aktuálních informací pomáhá efektivně přidělovat zakázky, optimalizuje zbytečné přejezdy a zkracuje tak i dojezdové časy,“ stojí na webu Profi Taxi Jablonec nad Nisou.

Dlouholetou taxi službou známou po celém Jablonci nad Nisou je Euro Taxi. „Provozováním taxi služeb se zabýváme již od roku 2001 a naše vozy taxi vždy dovezly zákazníka do cíle a ujely od této doby více než 8 865 116,766 kilometrů,“ stojí na webu služby. Ostatně, to číslo se stále pohybuje směrem nahoru a to v reálném čase.

Kromě klasiky nabízí odvozy i početnější skupinu pasažérů. Část taxi vozů je velkoprostorových a je-li zákazníků více, není to problém.

Zavedenou taxi službou v Jablonci je i JBC Taxi, která působí především na sociálních sítích.

