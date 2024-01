Ubytovna byla několik let uzavřena, a to i kvůli nepříliš vyhovujícímu stavu. Po rychlých úpravách se otevřela až při přílivu uprchlíků z Ukrajiny. Dnes jich tu bydlí 21 ve 14 pokojích. Budou se stěhovat, město jim pomůže s hledáním nového ubytování. „Jedná se o bezproblémové obyvatele, jsou to starší lidé a ženy s dětmi,“ přiblížila náměstkyně jabloneckého primátora pro věci humanitní Jana Hamplová.