Ubytovna byla několik let uzavřena, a to i kvůli nepříliš vyhovujícímu stavu. Po rychlých úpravách se otevřela až při přílivu uprchlíků z Ukrajiny. Ti ji obývali do letošního jara. Původně se zvažovala i možnost rozšíření domu, díky čemuž by vzniklo více bytů, od této myšlenky se opustilo. Objekt totiž stojí ve staré zástavbě, rozšířit ho není kam.

Stavba by měla začít tento podzim a hotovo by mělo být do konce příštího roku. „Předmětem zakázky je celková rekonstrukce budovy, která sloužila jako ubytovna. Po rekonstrukci budou v přízemí společné prostory, a to společenská místnost, kotelna, sklípky, úklidová místnost a ve třech nadzemních podlažích budou vždy dva byty o velikosti 2+kk na podlaží, celkem tedy šest bytů,“ popsal chystaný projekt jablonecký náměstek primátora pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.