Mezi 6. květnem a 28. červencem postupně proběhnou výkopy pro nové podzemní komunikační vedení. Práce se budou týkat části chodníků nebo ulic Skřivánčí, Na Kopci, Puškinova, Ještědská, Bousova, Nerudova a Vilová.

V květnu v Jablonci nad Nisou začnou stavební práce v dalších ulicích. Ilustrační snímek. | Foto: Edwin Otta

Od 4. do 11. května částečně uzavře část ulice Belgická v areálu bývalého LIAZu a úsek mezi čp. 4849 a č.p.4778 (s pokračováním do areálu společnosti TEDOM, a.s.). Důvodem uzavírky jsou dokončovací práce a pokládka asfaltů po rekonstrukci dešťové kanalizace.

Úplně se uzavře ulice Stavební na Vrkoslavicích, a to od křižovatky s ulicí Blanickou po objekt čp.3829/38. Uzavírka potrvá maximálně pět dnů, termín je však pohyblivý v rozsahu od 6. května do 6. června. Během uzavírky tu proběhne velkoplošná oprava asfaltového povrchu.

V době od 6. května do 6. července se bude pracovat ve mšenské ulici Mládí a v jejích chodnících. Bude se tu rekonstruovat vodovod.

