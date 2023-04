V těchto dnech probíhá frézování povrchu. „V rámci stavebních prací proběhne demolice a výstavba pravé části mostu, tedy jízdního pásu směrem do centra. Předpokládáme, že stavební práce ukončíme do konce srpna,“ upřesnila mluvčí severočeské divize ŘSD Dana Zikešová.

Osobní a autobusová dopravu je svedená z ulice Pražská do ulice V Aleji, kde ŘSD nechalo upravit pro plynulý provoz zpomalující prahy. Po dokončení opravy mostu bude ulice V Aleji uvedena opět do původního stavu.

Kdo zná Jablonec, tak ví, že touto objížďkou si řidiči jedoucí do centra města cestu paradoxně zkrátí. „Někdy touhle ulicím jezdím, je to dolů kratší. Ale dole mnohdy dlouho čekám, než mě někdo na hlavní silnici pustí,“ popsal Josef Vlášek, který do centra Jablonce jezdí za prací.

Kvůli opravě mostu na Nové Pražské budou nákladní auta Jablonec objíždět

Přes Jablonec nesmějí kvůli výstavbě mostu jezdit v tomto směru nákladní automobily. „Pro nákladní dopravu platí trasa podobná jako v době výstavby křižovatky Rádelský mlýn, tedy od Turnova přes Železný Brod a Tanvald do Jabloneckých Pasek,“ vysvětlil jablonecký primátor Miloš Vele. Za demolici a stavbu poloviny mostu zaplatí státní podnik 14,5 milionu korun bez DPH.

Během stavebních prací dojde ke dvěma výlukám na železniční trati s náhradní autobusovou dopravou Jablonec nad Nisou – Smržovka, a to od 1. do 11. května z důvodu demolice konstrukce a 5. až 9. června, kdy bude probíhat osazení nosníků.

Další uzavírky

Zcela uzavřena kvůli rekonstrukci tramvajové trati je v těchto dnech i ulice Liberecká, což způsobuje problémy řidičům mířícím do krajského města. Objízdná trasa od Liberce je pro veškerou dopravu odkloněná na okružní křižovatce Tovární směrem na Tanvald k Rýnovické a poté centrem města na ulici Pražská a dále na Turnov a Železný Brod ulicí Nová Pražská. Z centra města na Vratislavice je nejlépe jezdit rychlostní komunikací z Rýnovic do Liberce.

Dopravní změny v souvislosti s uzavřením části ulice Liberecká se dotknou i dalších ulic. Provoz pouze v jednom směru bude možný v ulici U Nisy u křižovatky s ulicí Liberecká, úplně uzavřená bude u spodního výjezdu u čp. 3715/49 ulice Na Vršku. Uzavírky budou platit dle postupu prací na rekonstrukci tramvajové trati, povolené jsou do 14. května.

Letos bude pokračovat společná stavba Libereckého kraje a města Jablonec na další důležité dopravní tepně přes Jablonec v ulici U Přehrady. V režii kraje bude silnice, město se postará o stavbu parkoviště. Náklady projektu jsou odhadnuté na více než 38 milionů korun, přičemž městská investice by měla být něco přes milion korun, vše bez DPH.

V Jablonci od soboty uzavřou Libereckou ulici. Autobusy pojedou jinudy

Od dubna začala i 1. etapa dlouho plánované regenerace sídliště Šumava, která se bude soustředit na ulici Jeronýmovu a část ulice Vysoká. Projekt sestává ze dvou staveb. „Takzvaná stavba A se týká dopravního řešení, hřiště a veřejného osvětlení, stavba B zahrnuje zahradně architektonickou část,“ upřesnil náměstek primátora pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Úplně uzavřená je ulice Stará Osada od křižovatky s ulicí Československé armády. Důvodem uzavírky, která potrvá do konce května, je budování sjezdu včetně přeložek inženýrských sítí a úprava autobusové zastávky.

A zcela je uzavřena i ulice Perlová kvůli opravě dláždění, a to od křižovatky s ulicí 5. května k mostu přes Lužickou Nisu. Uzavírka platí do 21. dubna, objízdné trasy jsou vedené obousměrně po přilehlých komunikacích.