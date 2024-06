Vodní záchranná služba (VZS) Jablonec nad Nisou bude i letos zajišťovat bezpečnost u jablonecké přehrady. Od 1. července do 31. srpna budou záchranáři k dispozici každý den od 8 do 20 hodin. Na základně na Tajvaně bude připravena tříčlenná posádka, vybavená lodí Pioner Multi a automatizovaným externím defibrilátorem.

Pro veřejnost budou záchranáři k dispozici každý den od 8 do 20 hodin, a to od pondělí 1. července až do středy 31. srpna. Najít je můžete na základně na Tajvaně, kde bude v pohotovosti vždy tříčlenná posádka, připravená okamžitě poskytnout pomoc zdravotního, ale i technického charakteru. VZS je ve spojení jak s dispečinkem ZZS i HZS (KOPIS), takže pokud je během svého pobytu u přehrady budete potřebovat přivolat, stačí vytočit 112.

„Pro rychlý transport na místo nahlášené události, máme ve výbavě loď Pioner Multi, která již má za sebou svůj předsezonní servis. Výjezdová plavidla a vybavení chceme mít v bezvadném stavu, aby kvalita naší pomoci byla stoprocentní,“ přiblížil pro Jablonecký měsíčník zástupce předsedy spolku Vodní záchranné služby Pavel Pažout. Na lodi je možné záchranáře spatřit pravidelně během dne, a to při preventivních objížďkách přehrady.

Kolem vodní nádrže jsou umístěny informační tabule s mapou přehrady, důležitými telefonními čísly a také cennými radami a pokyny, jak se bezpečně chovat u vody. „Pod některými z tabulí se nacházejí bedny s víkem, v nichž v případě potřeby naleznete během léta záchranné kruhy s lanem, jež můžete hodit tonoucímu a tím mu zachránit život. Stav kruhů každý den kontroluje naše posádka,“ zdůraznil Pažout.

Kromě osobních lékáren má posádka záchranářů k dispozici také velký lékařský batoh s automatizovaným externím defibrilátorem (AED), který je ve výbavě jabloneckých záchranářů již šestým rokem a jehož včasné použití při resuscitaci zvyšuje šance na záchranu pacienta.

„Čeká nás také již tradiční velké předsezonní cvičení. To proběhne druhý víkend v červnu. Všichni sloužící členové si zde procvičí své teoretické znalosti první pomoci a stejným dílem se zaměříme také na praktický nácvik. Cílem cvičení je připravit se na nejrůznější scénáře a situace, které mohou během léta na přehradě nastat, a co nejefektivněji je zvládnout. A co konkrétně budeme na cvičení pilovat? Kromě již zmíněné první pomoci také správnou radiokomunikaci, ovládání plavidel, sonarování. Pomyslným vyvrcholením budou nedělní simulované modelové situace, které mají za úkol co nejvíce přiblížit reálný zásah,“ doplnil Pažout.

