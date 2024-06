Úderem 14. hodiny se v pátek otevřely volební místnosti i v Jablonci nad Nisou. Po několika desítkách minut je jasné, že o volby do Evropského parlamentu lidé jeví daleko menší zájem než třeba o volby prezidenta ČR.

Volby do Evropského parlamentu v Jablonci nad Nisou. | Foto: Radka Baloghová

V Eurovolbách 2024 na nové pětileté období zvolí Češi 21 poslanců z celkových 720 do Evropského parlamentu. V pátek mohou přijít k volebním urnám do 22 hodin, v sobotu 8. června pak od 8 do 14 hodin. Výsledky budou moci být ve všech sedmadvaceti zemích Evropské unie, včetně České republiky, zveřejněny až poté, co se všude zavřou volební místnosti. Do té doby to členové volebních komisí musí držet v tajnosti. První výsledky se tak lidé dozvědí až v neděli v noci. V jednotlivých státech se totiž volí různě - od čtvrtka 6. června do neděle 9. června.

Mohlo by vás zajímat: Sbírka a nadace pomáhají mladé Zuzce z Frýdštejna po těžké autonehodě