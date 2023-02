V rámci stavebních prací proběhne demolice a výstavba pravé části mostu, tedy jízdní pás směrem do centra. Dojde ke dvěma výlukám na železniční trati s náhradní autobusovou dopravou Jablonec – Smržovka, a to od 1. do 11. května z důvodu demolice konstrukce a 5. až 9. června, kdy bude probíhat osazení nosníků.