K zápisům do jabloneckých škol a školek se nedostavily desítky dětí

Oddělení školství jabloneckého magistrátu zveřejnilo první výsledky letošních zápisů do základních a mateřských škol. Do školek bylo přijato 459 dětí a do základních škol 504 dětí. Čísla se však mohou do začátku školního roku 2024/2025 ještě změnit, protože je nutné dohledat děti, které se k zápisu nedostavily, včetně těch, které se přistěhovaly.

K zápisům do jabloneckých škol a školek se nedostavily desítky dětí. | Foto: Vít Černý