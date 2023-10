Podporu lidem před a po transplantaci orgánů nabízí nový nadační fond, který v Jablonci nad Nisou založil bývalý politik Marek Pietr. Sám podstoupil transplantaci a poznal nejen fyzické, ale i emocionální a finanční výzvy, kterým čelí pacienti čekající na tento zásadní lékařský zákrok.

Ilustrační foto. | Foto: Markéta Zikmundová

„Založit nadační fond Archanděl jsem si přál hned po své úspěšné transplantaci, kterou jsem pro záchranu života podstoupil v loňském roce,“ říká Pietr. Nadační fond se zaměřuje na poskytování finanční, emocionální a praktické pomoci lidem, kteří čekají nebo již prošli touto náročnou lékařskou procedurou. Webová stránka nadačního fondu www.archandel-nf.cz je nyní aktivní a připravena poskytovat základní informace a možnosti podpory. Vítáni jsou i zájemci o dobrovolnickou činnost.

Fondu udělil na činnost záštitu hejtman Libereckého kraje Martin Půta: „Marek Pieter si nedávno prošel těžkým životním obdobím. Přeji mu hodně sil a zdraví do dalších let. Nadační fond Archanděl, který založil, nabízí pomocnou ruku všem těm, kteří se ocitli ve složité životní situaci kvůli svému zdraví a museli podstoupit transplantaci orgánů či je takový zákrok teprve čeká. Pevně věřím, že se díky nadaci dostane účinné podpory co nejvíce lidem,“ uvádí Půta.

V roce 2022 bylo v ČR provedeno celkem 872 transplantací orgánů. V České republice je 7 transplantačních center kde se provádí transplantace srdce, plic, jater, ledvin, slinivky břišní, Langerhansových ostrůvků, tenkého střeva a připravuje se transplantace dělohy.

Na transplantaci aktuálně čeká 1039 pacientů zapsaných na čekací listině. „Nadační fond je připraven poskytovat technickou, administrativní i multifunkční pomoc, a to pacientům po celé České republice. Důležité je i sdílení osobních příběhů pacientů, kteří se úspěšně vrátili do plnohodnotného života po transplantaci a tím inspirovat druhé a snížit jejich strach z náročné operace,“ dodává Pietr.

Archanděl bude spolupracovat s odborníky v oblasti medicíny, psychologie a práva, aby zajistil co nejkomplexnější podporu pacientům. Fond bude také spolupracovat s nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními.

Činnost Nadačního fondu Archanděl je možné podpořit libovolnou částkou na č.ú.: 2702613505/2010.