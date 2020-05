Město má nakoupené dodávky zemního plynu do konce roku 2020. Proto naplánovalo koupi zemního plynu na další dvouleté období, 2021 a 2022. Nákup město realizovalo prostřednictvím společnosti FIN-servis, a. s., na Českomoravské komoditní burze Kladno.

„Při burzovním obchodu, jehož předmětem byla dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb pro maloodběr (odběr do 630 MWh za rok), nabídla nejnižší cenu Pražská plynárenská, a.s., a to 420 Kč/MWh, což představuje celkovou částku 7,98 mil. Kč bez DPH za dva roky,“ konstatuje ekonomický náměstek Milan Kouřil, který je potěšený výsledkem, jelikož úspora by měla být 2,5 mil. Kč ročně. V závěru roku 2018 totiž město nakoupilo zemní plyn na léta 2019-2020 za 658 Kč/MWh.