Oddělení ARO v Nemocnici Jablonec má novou místnost pro rozhovory s příbuznými a blízkými pacientů. Ta nabízí důstojné prostředí i soukromí pro situace, které v životě člověka patří k těm nejtěžším.

Pacienti na ARO se často nacházejí v ohrožení zdraví nebo života. Může to být následkem nehody, pádu nebo třeba těžké infekce. Často jsou z různých důvodů v bezvědomí, jejich tělo potřebuje pomoc různých přístrojů. Pro jejich příbuzné a blízké je to velmi stresující situace, které potřebují co nejlépe porozumět.

„Příbuzní našich pacientů se ocitají v nesmírně náročné situaci. Život se jim najednou převrátil vzhůru nohama a oni se potřebují něčeho chytit,” vysvětlil primář ARO David Semerák. „Nedokážeme jim dát jistotu, že jejich blízký bude v pořádku - to neumí nikdo. Snažíme se ale poskytnout jim informace srozumitelnou formou, probrat s nimi možnosti, které před námi jsou, a dát prostor jejich otázkám i emocím, které jsou naprosto pochopitelné. Vlídné prostředí s dostatkem soukromí je v takové chvíli důležité a já jsem rád, že ho máme,” doplnil primář.

