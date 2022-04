V části areálu se ale nachází hned několik zajímavostí. Tou nejnovější je prostor zvaný Nisa Factory. Jde o exkluzivní výstavní místnost, o kterou se stará občanské sdružení stejného jména. "Budovu jsme koupili už v roce 2002 a postupně jsme ji opravovali. Jen jsme nevěděli, co s bývalou přádelnou. Před mnoha lety jsem měla sen o založení galerie, a najednou jsem ji tady viděla," popsala spolumajitelka společnosti a zároveň členka občanského sdružení Zuzana Slámová.

Ostatně, proto sdružení vzniklo. V roce 2020 mu společnost bezúplatně postoupila nevyužívané továrenské prostory za účelem vybudování centra pro současné umění, vědu a technologie. Generálním partnerem Nisa Factory je společnost G&B Beads. Dnes jde o reprezentativní prostor. Vysoká obří místnost nabízí cirka 600 metrů výstavní plochy, jednu minigalerii a zázemí. Rekonstrukce stála 15 milionů korun, polovinu se podařilo získat z dotací Ministerstva pro místní rozvoj.

Dvacet let byly prostory nevyužívané a tedy nevytápěné. Když se přistoupilo k rekonstrukci, zjistilo se, že mnoho trámů je napadeno dřevomorkou, celý prostor byl zdevastovaný. Nyní si zájemci mohou prostory a první výstavu prohlédnout. Své výtvory tu pod názvem Big Bead představují mladí umělci Jan Salanský a Jakub Neufuss z vratislavického studia Skubb. „Na jednu hromadu jsme snesli luxusní materiály, dokonale broušené sklo, pozlacené sošky, skleněné tyče, korále, části původní technologie, ale i beton nebo štuky, se kterými se pracovalo během rekonstrukce,“ přiblížili výstavu Neufuss a Salanský.

Proč právě oni? "Jejich práce se mi zalíbila před dvěma lety, kdy jsme v areálu pořádali adventní akci, kam jsme pozvali asi deset mladých umělců. Proto jsem jim nabídla, zda by nechtěli u nás vystavovat. Výstava bude dlouhodobá a předpokládám, že některé výtvory u nás zůstanou nadále," sdělila Slámová.

O Nisa Factory se zatím mezi lidmi z Jablonce a okolí moc neví, ale začínají si všímat. "Takhle zajímavé věci a lidi u nás v Jablonci máme," pochválil třeba Petr Klápště z Jablonce.

V létě mají v areálu proběhnout i dva turnusy příměstských táborů. Měly by se zaměřit i na tvorbu bižuterie. Výstava výrobků účastníků tábora bude vystavena v už zmíněné minigalerii.

Společnost před časem kompletně zrekonstruovala i menší sklad na nádvoří. "To také podpořilo ministerstvo. Dnes slouží k menším výstavám, ale i jako ateliér pro různé workshopy," přiblížila Slámová.

Hned za vchodem do budovy společnosti je velká bižuterní dílna. Sem často chodí i žáci škol z Jablonce i okolí, aby se naučili s bižuterií pracovat.

Společnost se zapojuje do společenského dění v průběhu celého roku. Už nyní například připravuje program v rámci Dne evropského dědictví, Dne architektury nebo Víkendu Křišťálového údolí. Zuzana Slámová je navíc členkou spolku Jablonec jinak, který pořádá například doprovodnou akci legendárního závodu Jizerská 50, a to pod názvem Jizerská 50 Padesátkrát jinak.

Historie

• Továrna byla postavena v letech 1798 – 1800 a původně sloužila jako tiskárna jemné tkaniny. V roce 1825 ji zakoupil podnikatel Josef Herzig. O dva roky později Herzig získal i za továrnou ležící brusírnu skla. Na tomto místě nechal v roce 1828 postavit budovu přádelny.

• V roce 1880 zakoupila továrnu ve své době největší bavlnářská společnost v Rakousku-Uhersku, firma Mautner & Osterreicher, která ve výrobě pokračovala i po vzniku Československa.

• Textilka se po několika přestavbách a proměnách dochovala až do současnosti. V 50. letech však přestala sloužit textilnímu průmyslu a přešla pod národní podnik Bižuterie. Veřejnosti byla známá pod pojmem Silka.

• V roce 2002 koupila areál továrny společnost G&B Beads.