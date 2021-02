Do ulic Jablonce vyjely chvíli po půlnoci z neděle na pondělí jiné autobusy. Společnost Umbrella Coach &Buses nasadila do městské hromadné dopravy (MHD) autobusy značky Mercedes. Jediný větší problém znamenal zamrzlý ranní autobus na Maxově.

„Brzy ráno vyjely všechny linky, občas se objevila drobná zpoždění, ale vše probíhalo v pořádku. Větší problém se objevil po 7. hodině, kdy zamrzl autobus na Maxově. Dopravce jej však nahradil jiným, a tak celkové zpoždění bylo nějakých dvacet minut,“ přiblížil ředitel městské akciové společnosti Jablonecká dopravní (JD) Luboš Wejnar.

První den provozu se tak povedl. Problémy měl jen odbavovací systém, který nechtěl přijímat starší karty Opuscard. Na starosti ho má právě JD a dodavatel, společnost EM-test. „Problémy se vyskytují u karet vydaných v roce 2017 a starších,“ přiblížil jeden z dispečerů jablonecké MHD. „Předpokládali jsme, že systém bude vykazovat nějaké chyby, že by odbavení mohlo mít problémy zvláště tam, kde je nedostatečné pokrytí signálem. Ale bankovní karty překvapivě fungovaly,“ doplnil Wejnar. Úhradu jízdného platebními kartami umí jablonecká MHD jako jediná na území Libereckého kraje.

Společnost Umbrella nahradila v Jablonci BusLine, který ve městě a okolí jezdil více než deset let. Přesto lidé na mnoha linkách potkají staré známé řidiče. Část šoférů totiž od BusLine nový dopravce převzal. Z Jablonce BusLine nemizí úplně, svému nástupci by rád poskytoval vybrané služby, například tankování pohonných hmot, výlep jízdních řádů, specializovaný servis a mytí autobusů. Podle zástupců BusLine by Umbrella jako firma bez zázemí v regionu výše vyjmenované služby jinak zajišťovala výrazně složitěji nebo dráž. Společnost BusLine zároveň sdělila, že vyčlenila i čtyři vozidla k operativnímu vykrytí případných výpadků.

„S předáním nástupci počítáme již několik měsíců a chceme, aby vše proběhlo hladce. Nabídli jsme společnosti Umbrella řadu služeb, které by jinak dopravce nepocházející regionu zajišťoval obtížně nebo podstatně dráž,“ přiblížil vlastník skupiny BusLine Jakub Vyskočil.

Jenže tato slova přinesla hned první svár mezi oběma dopravními společnostmi. Spolupráce v oblasti servisního zajištění by měla fungovat, ale jen příležitostně. „Bohužel mediální vyjádření společnosti BusLine se nezakládá na úplné pravdě. Se zástupci společnosti jsme se sešli, vše si vyjasnili. Ceníme si, že nám BusLine vyšel vstříc s možností tankování, mytí vozidel, servisem a v případě nouze i s náhradním vozidlem, nejsme na jejich službách ale závislí,“ reagoval generální ředitel Umbrelly Pavel Steiner.

Podle něj má sama Umbrella připravené čtyři záložní autobusy. „Na další nabídky jsme kývli s tím, že je využijeme, pokud bude potřeba, tedy jen pokud budeme chtít. Zcela jistě jsme se nedohodli, že s nimi budeme spolupracovat na pravidelné bázi,“ sdělil Steiner. Jediné, co Umbrella od BusLinu objednala, jsou služby jeho dlouholetého pracovníka zajišťujícího tisk a výlepy jízdních řádů na zastávkách. „Zatím nedotaženou položkou je odbavovací dům na autobusovém nádraží, o tom ještě budeme i s jabloneckým magistrátem jednat v únoru,“ dodal Steiner.

Za dobu svého působení v Jablonci najezdily autobusy společnosti BusLine na 25 linkách více než 15 740 000 kilometrů a přepravily přibližně 72,3 milionu pasažérů. Jen pro Jablonec zaměstnávala společnost osmdesát řidičů. „Většina z nich je u nás dlouhé roky, pracují u nás dokonce celé rodiny, nemáme téměř žádnou fluktuaci. Svých lidí si velmi vážíme, a tak je samozřejmostí, že se o jejich uplatnění postaráme i nyní. Část z nich bude autobusy v Jablonci řídit dál, přecházejí totiž k novému dopravci. Další řidiče pak převádíme na jiné provozovny v rámci skupiny BusLine,“ přiblížil Vyskočil.

Spokojeni jsou i odboráři BusLinu. „Poprvé jsem zažil loučení s kolegy, u nichž jsem si to nějak neuměl představit. Přišlo nám, že jabloneckou MHD budeme mít stále, ale bohužel vše je jinak. V pondělí většina odcházejících řidičů začíná u nového zaměstnavatele a za to jsem velmi rád,“ sdělil předseda odborů Jiří Kuchynka.

Umbrella „přetáhla“ od předchozího dopravce více než čtyřicet řidičů autobusů. Do města v pondělí 1. února vyjely autobusy Mercedes Benz Citaro a Sprinter z roku 2013 a 2014. „Vymykáme se českým standardům, nabídli jsme standardy, které nabízíme v Německu,“ připomněl Pavel Steiner. Mercedes Citaro se pyšní titulem Nejlepší autobus pro veřejnou dopravu na světě roku 2013. Všechny nabídnuté autobusy jsou nízkopodlažní.

Na zajištění veřejné dopravy v Jablonci a okolí na příštích deset let vypsalo vedení města na začátku loňského roku veřejnou zakázku. Na začátku dubna ji získala společnost About Me s nabídkovou cenou 48,38 korun na kilometr. Druhým účastníkem byla Autobusová doprava Podbořany, která nabídla výrazně vyšší cenu. Soutěž ale napadla jak neúspěšná firma, tak společnost BusLine, která se obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Kvůli průtahům a sérii námitek a připomínek město nakonec soutěž zrušilo.

Protože nové vypsání veřejné zakázky a její vyhodnocení by se nestihlo do 1. února, kdy končila smlouva s BusLine, muselo město využít poptávkové řízení. V prvním podala nabídku jediná firma BusLine. Zastupitelé ji ale na začátku října odmítli. Nabídková cena 55,96 koruny za kilometr se jim zdála příliš vysoká. Právníci, kteří pro město soutěž zajišťovali, doporučili vzhledem k situaci na trhu poptávku zopakovat. To se Jablonci vyplatilo, nejvýhodnější nabídku získalo právě od společnosti Umbrella. Dopravce bude ve městě a okolí jezdit nakonec dva roky.

Daří se i firmě BusLine. Společnosti skupiny uspěly ve výběrovém řízení na Pardubicku, účastní se soutěží v Jihočeském a Jihomoravském kraj, a kromě domovského Libereckého kraje působí také v krajích Plzeňském a Královéhradeckém.

Od prosince 2021 byla vybrána jako vítězná nabídka skupiny BusLine pro dopravní obsluhu oblastí Jevíčska, Litomyšlska, Lanškrounska a Orlickoústecka, a to na dobu deseti let. V dalších oblastech Pardubicka, v Jižních Čechách a na Jižní Moravě soutěže s účastí skupiny BusLine ještě nebyly uzavřeny. „Skupina BusLine zaměstnává k datu poslední konsolidované uzávěrky 781 zaměstnanců a na jejích linkách po celé České republice jezdí na pět set autobusů,“ doplnil mediální konzultant společnosti BusLine Radovan Vrátný.