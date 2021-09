V parku budou nejen místa k sezení, ale také stojany na kola. Prořezem dřevin se park prosvětlí, vysadí se nové keře a trvalkové záhony. Na změnách v parku se už pracuje, hotovo by mělo být do konce listopadu.

Projekt vzešel z návrhů občanů při zjišťování potřeb v jednotlivých lokalitách města a byl zařazený do participativního rozpočtu, město na něm úzce spolupracuje s Osadním výborem Šumava a Jablonecké Paseky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.