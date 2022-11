V průběhu října odstartoval v Jablonci další pilotní projekt v oblasti odpadového hospodářství. Tentokrát se týká svozu bioodpadu.

Kontejner na bioodpad - ilustrační snímek | Foto: Deník

Do pilotního programu byly vybrány panelové domy v lokalitě Nová Pasířská a jejího blízkého okolí a ve Mšeně. Kritériem byl uzamykatelný přístřešek na odpady a prostor pro hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad. Speciální odpadkové koše ve vybraných domech zapojených do pilotního projektu obdrží každá domácnost. Podrobné informace získají zapojené domácnosti prostřednictvím letáků doručovaných do schránek.