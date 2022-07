Svůj názor na novinku popsala Jana, jedna z obyvatelek domu v Kokoníně: „Myslím si, že je to dobrý nápad. Když jsme třídili předtím, museli jsme jednou za čas naložit pytle do auta a odvézt odpad na sběrné místo. Takhle to je pohodlnější.“ Že je o individuální třídění zájem, dokazuje tím, že koš, který z domova vynesla, pečlivě rozdělila do všech tří nádob. Papír do žluté, plast do modře označené popelnice, zbytek do černé.